Les dades epidemiològiques segueixen millorant a Girona

A una setmana de deixar enrere l'hivern, la majoria dels indicadors de transmissió del coronavirus segueixen anant a la baixa. Si bé ahir el Departament de Salut informava que divendres hi havia hagut 152 casos nous respecte del dia anterior a la regió sanitària de Girona, un 39 per cent més, la resta d'ítems milloraven tots, de manera que es confirmava la bona tendència dels últims dies.

Per una banda, les dades d'ahir mostraven una tendència a la baixa als hospitals gironins amb 169 pacients ingressats, 4 menys que en l'anterior balanç, i 40 persones a les Unitats de Cures Intensives, 7 menys. També millorava la velocitat de transmissió del virus que se situava en 0,84 -una centèsima menys- i seguia per sota d'1, de manera que cada persona -de mitjana- en contagiava menys d'una altra i la pandèmia no creixia. Una altra dada que baixava era el risc de rebrot, una estimació de la incidència acumulada a dues setmanes vista, que era de 4 punts menys que el dia anterior fins a situar-se en 163. Malgrat aquesta lleugera millora, aquest indicador seguia per sobre de 100, i això volia dir que el risc seguia essent alt. De morts, n'hi va haver un de nou fins a ser d'un total de 1.966. Aquestes són les dades epidemiològiques en data de divendres mentre se seguia avançant amb el ritme de vacunació. Hi havia 23.681 persones immunitzades, 1.233 més que un dia abans, i 66.625 persones que havien rebut la primera dosi, 1.250 més.

Al conjunt del territori català, les dades també assenyalaven ahir que la tendència era més bona que el dia anterior, sobretot als hospitals. Hi havia 44 persones menys ingressades, en total eren 1.426 els llits ocupats per pacients de coronavirus, i 34 crítics menys, fins als 431. A més, la velocitat de transmissió del virus es mantenia lleugerament per sota d'1 -en 0,92- i el risc de rebrot baixava 4 punts fins a situar-se en 185. De morts, se n'havien registrat 18 de noves i en tota la pandèmia 21.000. Respecte del nombre de vacunats, n'hi havia 12.656 més que havien rebut la primera dosi, cosa que feia que la xifra total s'enfilés fins als 641.605, mentre que les persones que ja havien rebut la segona dosi eren 13.441 més, de manera que ja es registraven 242.249 persones a tot Catalunya immunitzades.

Entre el 3 i el 9 de març es van declarar 170 defuncions, quan la setmana anterior se n'havien notificat 186. Així mateix, de persones ingressades als hospitals n'hi havia unes 1.550 la primera setmana de març, i l'anterior, del 22 al 28 de febrer, n'hi havia hagut prop d'un centenar més, unes 1.666. A més, la taxa de positivitat de les proves per PCR o test d'antígens va baixar per sota del 5 cent d'un període a l'altre. Si bé a finals de febrer es fregaven els 5 casos detectats per cada 100 proves que es feien, durant la setmana següent la taxa de positius era del 4,48 per cent. Unes dades que, si continuen amb aquesta tendència, conviden a l'optimisme de cara a Setmana Santa, que ja està a tocar.

Publicació de les mesures

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir dissabte la resolució que aixeca el confinament comarcal per a les persones de la bombolla de convivència i permet l'obertura del comerç no essencial el cap de setmana. Una altra de les novetats del text és la reobertura de botigues de fins a 800 metres quadrats amb un 30% d'aforament. A més, es reobre el sector del joc també amb un aforament del 30% i s'autoritzen les activitats de cultura popular i tradicional. També hi ha una flexibilització pel sector esportiu, amb la represa de totes les competicions esportives a Catalunya.