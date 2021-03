Una onada de fred portarà neu a Girona els propers dies

Les comarques gironines entren aquest dijous de ple a una onada de fred que segurament no passarà a la història per un rècord de baixada de temperatures, com apunta el meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona, Gerard Taulé. En canvi, el que sí que serà notícia són les nevades que es viuran entre divendres i fins dissabte el matí en llocs on aquestes precipitacions són menys habituals i sobretot, a les portes de la primavera. El dia de Sant Josep -aquest divendres- està previst que pugui caure neu en punts que es trobin entre la cota 500 i 600 metres. Sobretot, segons explica el meteoròleg, podrà precipitar en àrees del Ripollès, la Garrotxa i en punts alts de l'Empordà i les Guilleries.

Gerard Taulé però apunta que si neva serà de forma dèbil i no començarà a agafar a cota 600 metres. Segons la seva previsió, a Ripoll podrien caure al voltant de 3 centímetres de neu el divendres.

Per altra banda, destaca que la probabilitat de neu per damunt dels 500 metres serà elevada a partir de les 11 hores del matí de divendres i a mig matí de dissabte. A zones del Pirineu i Prepirineu gironí, la nevada pot ser més intensa. Per exemple, apunta que Puigcerdà es poden acumular uns 10 centímetres de gruix. Mentre que en punts alts de muntanya, com a Malniu a prop de Meranges hi haurà gruixos d'uns 20 centímetres. La precipitació al Ripollès en canvi, la situa al voltant de 12 centímetres a Ulldeter i de 10 a Núria.

El Servei Meteorològic de Catalunya i el mateix Gerard Taulé apunten a una baixada de temperatures pels pròxims dies que no serà típica de la primavera. Tot i això, pel meteoròleg gironí, el que tindrem serà una onada de fred «no massa intensa d'inicis de primavera, les mínimes no seran rècord».

Baixada de la temperatura

Entre dissabte i diumenge les temperatures cauran en picat i per exemple, Gerard Taulé preveu que al centre de Girona hi hagi un valor de 1ºC de mínima. Tot i això, assegura que en plena primavera hi ha hagut temperatures mínimes més baixes a la ciutat. Concretament el rècord d'abril és de -5ºC i el de març de -12,7ºC (el 5 de març de 1895).

A la província de Girona per tant, s'instal·larà un ambient hivernal malgrat haver iniciat la primavera. Per exemple, es preveu que diumenge es registri una mínima de -4ºC a Vilobí d'Onyar i -5ºC a les Deveses de Salt. En aquesta vila, també es preveu una màxima molt baixa, de tan sols 13ºC. Les glaçades també es produiran a l'Alt Empordà, després d'un episodi de tramuntana, patiran també una davallada dels registres. La previsió apunta a -2ºC a Sant Pere Pescador i -2ºC a Cabanes,

Alerta a l'agricultura pel glaç

Aquestes baixes temperatures portaran glaçades que s'estendran fins al dilluns. Es donaran sobretot, com apunta l'especialista, en les zones agrícoles del prelitoral i interior. Aquest fenomen però, diu, que no serà dels més intensos «dels últims 100 anys». Tot i això, recorda que les glaçades sí que són una mica perilloses per als arbres fruiters «que estan una mica avançats». Per tant, seran uns dies que els pagesos hauran d'estar en alerta. Aquestes nevades i glaçades seran el fruit d'una onada de fred del nord-est. Gerard Taulé assegura que «la borrasca se situa al sud de Catalunya, cap a Castelló» i descriu que si l'aire més fred se situés al damunt de les comarques gironines nevaria fins i tot a Girona ciutat i a la Costa Brava però aquest no serà el cas.

Tramuntana i mala mar

Aquest dimecres ja s'ha viscut la prèvia d'aquest canvi de temps, amb l'entrada de forta tramuntana sobretot a l'àrea de l'Alt Empordà i un increment de l'onatge. A Portbou s'ha registrat una ratxa de fins a 115,2 km/hora i a punts més baixos, com a Roses, una de 77,2 km/hora. La mala mar també s'ha deixat veure i de valent. De fet, aquest dimecres el Meteocat té un avís per fort onatge a la Costa Brava nord i centre. La boia del Cap de Begur ha detectat el seu pic més alt -fins a les 15 hores de dimecres- a la mitjanit, amb un pic de 4,45 metres.

Febrer més càlid des de 1884

El meteoròleg gironí fa balanç del mes de febrer i assegura que ha estat el tercer més càlid dels últims 50 anys a l'aeroport de Girona, amb 10,8ºC de mitjana. En canvi, si es miren les dades de l'estació meteorològica de l'Escola Doctor Masmitjà, amb 13,5ºC de mitjana, el de 2021 ha estat el febrer més càlid al centre de la ciutat dels últims 137 anys -1884-, superant el de l'any passat que va quedar amb 13,2ºC de mitjana, segones les dades recollides per l'especialista.

