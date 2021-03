Vilaplana creu que la suspensió de la vacuna d'AstraZeneca serà anecdòtica

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va considerar ahir a aquest diari que la suspensió de les vacunes d'AstraZeneca serà anecdòtica i confia que d'aquí a quinze dies es reprendran amb normalitat.

«La incidència de casos afectats de trombosi que han rebut la primera dosi és tan baixa que dubto que hi hagi una relació directa», va explicar l'anestesiòleg, i també va matisar que «es produeixen més trombosis entre la població que no s'ha vacunat que no pas entre els milions que han rebut la primera dosi i, fins i tot, hi ha hagut persones que han rebut el vaccí de Pfizer i Moderna que també han desenvolupat aquesta patologia i, en canvi, no se n'ha parlat», va afirmar.

De fet, el president del Col·legi de Metges de Girona creu que aquest fet generarà «incertesa» i caldrà «fer pedagogia» per convèncer la població que la vacunació és «segura». També lamenta el retard que es produirà en el procés de vacunació, que s'afegeix al fet que Espanya «encara» limiti les dosis d'aquesta companyia a menors de 55 anys



Respecte als dubtes sobre la segona dosi per a aquells que ja han rebut la primera, Salut envia un missatge de tranquil·litat perquè es posa al cap de dotze setmanes i «hi ha temps perquè l'Agència Europea del Medicament hagi elaborat el seu informe i s'hagi pres una decisió sobre quina és la millor actitud a prendre».

Les primeres dosis d'AstraZeneca es van començar a administrar a treballadors de serveis essencials la segona setmana de febrer. Per tant, a finals d'abril ja s'haurien de començar a administrar les segones. En total, a Catalunya,148.277 d'aquests professionals ja han rebut el primer vaccí, fet que suposa un 58% del total de treballadors essencials, segons dades actualitzades ahir per Salut. Dilluns al vespre, quan Salut va informar sobre la suspensió d'AstraZeneca, va informar que s'havien administrat un total de 186.000 dosis a tot Catalunya.

Respecte al total de vacunats amb AstraZeneca a la Regió Sanitària de Girona, aquest diari no ha tingut accés a aquesta dada per part de Salut.



«Pandèmia d'incerteses»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va recordar ahir que «aquesta és una pandèmia d'incerteses i ara ens toca viure'n una de nova». Per això va demanar paciència i esperar el dictamen de l'Agència Europea del Medicament (EMA). També va recordar que el pla de vacunació continua amb Pfizer i Moderna.

«Cap vacuna ni cap medicament està exempt d'efectes secundaris». En aquesta línia, Argimon va exposar que la seguretat de vacunes i medicaments sempre s'avalua més enllà dels assajos clínics: «En aquest cas, s'ha administrat un número molt important de vacunes en molt poc temps a milions de persones i aquests possibles efectes secundaris poc freqüents només es poden veure a llarg termini amb un alt nombre de vaccins posats».

Per la seva banda, Glòria Cereza, responsable de Farmacovigilància de la Fundació Institut Català de Farmacologia, va afirmar que «mai un cas individual farà que tinguem un patró de causa-efecte confirmat però afegit als casos de la resta d'Europa i de l'àmbit internacional ens permeten veure si hem de parar atenció en possibles efectes adversos».



Incertesa a les xarxes socials

Finalment, les xarxes socials es van omplir ahir de comentaris d'incertesa per part de professionals de serveis essencials. Alguns d'ells es preguntaven què passarà si han rebut la primera dosi i també reclamaven que se'ls fes un seguiment mèdic per avaluar possibles efectes adversos.

D'altres, però, van expressar que confien en les recomanacions de les autoritats sanitàries i estan a l'expectativa de l'informe de l'Agència Europea del Medicament, que està previst que surti demà.

