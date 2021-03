El temporal deixa enfarinades al Montseny i Guilleries i mínimes de 10 graus negatius al Pirineu

Les comarques gironines van viure ahir una nevada testimonial en punts on és menys habitual tot i estar a tocar de l'entrada de la primavera. A Sant Hilari Sacalm o a Viladrau els carrers van quedar blancs durant la matinada anterior i ahir al matí, encara hi havia zones enfarinades o alguns vehicles per exemple, amb el sostre amb un tímid gruix de neu. Durant la nit, fins i tot, es va veure aigua neu a cotes altes de les Gavarres, segons alguns observadors locals però en cap cas va agafar a terra.

Les àrees més elevades, com el cim del Montseny i tota l'àrea de les Guilleries la neu va agafar molt més i el paisatge era molt més hivernal. Aquestes nevades febles a un dia de l'entrada de la primavera també es van donar amb forma de neu granulada en alguns punts del Ripollès. A Sant Pau de Segúries, per exemple, ahir al migdia, segons informava el Meteocat, va precipitar amb aquest format.

Aquestes nevades febles van ser més intenses cap al Pirineu, on les pistes ho tenen tot apunt per aquest cap de setmana, el primer amb el confinament comarcal obert per les bombolles de convivència. Avui fins a mig matí encara podria nevar en alguns punts de la província.

Gairebé 11 graus negatius

Tot i la poca presència de neu a la província, l'onada de fred sí que va portar unes temperatures més baixes per l'època de l'any. L'ambient va ser de ple hivern en moltes àrees del Pirineu i Prepirineu. Per exemple, a la Tosa d'Alp gairebé es va arribar als 11 graus negatius i a Ulldeter el termòmetre va caure fins als 10,4 graus sota zero. Uns registres molt baixos i de ple hivern. Mentre que a l'interior, si bé no es van produir encara glaçades, ja hi va haver els primers senyals de la prèvia de les pròximes hores: registres baixos.

A Olot o la Vall d'en Bas, el termòmetre va caure per sota dels 0 graus. A la capital de la Garrotxa, va registrar-se una mínima de -0,6 graus. Però la fredorada ja es va fer sentir més cap al prelitoral, a Vilobí d'Onyar, per exemple, va haver un valor mínim de 0,3 graus o a la ciutat de Girona, de només 1,8 graus.

Aquesta situació encara va estar acompanyada a l'Empordà de tramuntana. En aquesta àrea de la províncies les mínimes no van ser tan baixes a causa del vent. A Portbou van arribar als 6,2 graus però en canvi, hi va bufar una ratxa de prop de 110 quilòmetres per hora o a Roses, de 82. Això encara va provocar alt onatge a la Costa Brava. La boia de Ports de l'Estat segueix sense donar dades i per tant, ahir no es podien comprovar els pics d'onatge de la costa gironina.