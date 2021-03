Satisfacció al Pirineu per la bona ocupació a les estacions d'esquí

Malgrat que amb prou feines queda temporada, la fi del confinament comarcal ha donat ales a les estacions d'esquí del Pirineu gironí, que han recuperat aquest cap de setmana una imatge similar a la que seria habitual en aquesta època de l'any.

Els aparcaments de Vallter 2000, al Ripollès, es van omplir de vehicles tant ahir com dissabte. Tant el de dalt -destinat als esquiadors que havien comprat forfet- com els de baix de l'estació, que majoritàriament estaven plens de famílies que hi eren per «tocar neu». També s'hi van acostar molts amants de les raquetes i del senderisme.

Hotels i restaurants plens

Des de l'estació d'esquí de la Vall de Camprodon es mostraven «molt satisfets» amb les ocupacions que van tenir durant tot el cap de setmana. I no va ser una dinàmica que es limités a les pistes, sinó que també l'hostaleria de la zona va poder fer bona caixa amb ocupacions d'entre el 80 i el 90% de l'oferta disponible.

De fet, hotels i restaurants de poblacions com Setcases, Camprodon o Ribes de Freser, al Ripollès, o Puigcerdà, Alp o Das, a la zona de la Cerdanya, han «treballat molt» aprofitant l'aixecament del confinament comarcal.

La responsable comercial de Vallter 2000, Carol Torres, va explicar que estan «molt contents» amb la resposta de la gent i que tenen «molta confiança» de cara als dos caps de setmana que queden de temporada d'hivern, i més tenint en compte que ha nevat i que hi ha la Setmana Santa pel mig. «Hi confiem molt tot el sector, perquè el confinament ha estat molt dur», va remarcar.

«Hi havia moltes ganes»

Entre els esquiadors, tots coincidien a assenyalar que tenien «moltes ganes» de poder tornar a les pistes. La Sandra Balaguer, que s'havia desplaçat ahir a Vallter 2000 des de Barcelona, va explicar que l'any passat no van poder anar-hi malgrat que ho tenien planejat i van haver de deixar a la meitat el curs d'esquí dels seus fills. Per això, en aquesta ocasió confessava que «a la que ens han deixat, hem vingut».

En Joan Fernández, que tampoc és de la comarca sinó de Torelló, va explicar que procurarà venir cada dia que pugui fins que acabi la temporada. «Venim a treure'ns el cuc, però aprofitarem fins a l'últim moment», va indicar.

Mesures anticovid

La sensació majoritària dels esquiadors de les estacions gironines era ahir de «molta seguretat». Tots destacaven el fet que a l'aire lliure es fa difícil contagiar-se. A més, per esquiar, tots han d'anar amb mascareta i respectar les distàncies de seguretat. Torres va remarcar també que aquest any només es pot comprar el forfet a través d'internet i això limita les aglomeracions a les taquilles.

A falta de saber el nombre final, entre La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000 aquest cap de setmana s'han venut més de 3.000 forfets. Cal tenir en compte que no s'han calculat els de temporada ni els de darrera hora. En concret, a La Molina se n'han venut uns 2.300, a Vallter més de 400 i a Vall de Núria també uns 400.

Torres va explicar que confien que, si no hi torna a haver un tancament, hi haurà una «molt bona ocupació» de cara als dos caps de setmana restants i, per tant, confia a millorar el nombre de forfets venuts.