Quatre comarques gironines, entre les deu que tenen menys població immunitzada

Tres mesos després de l'inici de la campanya de vacunació contra el coronavirus, el percentatge de gironins immunitzats no arriba al 5% i només nou de cada cent han rebut almenys la primera dosi. Aquestes dades se situen lleugerament per sota de la mitjana catalana, on un 5,3% de la població està immunitzada i un 9,3% ha rebut almenys una dosi.









Aquesta diferència respecte al global de Catalunya es visibilitza més si es fa una anàlisi per comarques. I és que el percentatge general d'immunitat a la demarcació de Girona no es manifesta de la mateixa manera a cada comarca. Concretament, n'hi ha quatre que se situen entre les deu catalanes amb el percentatge de població vacunada amb les dues dosis més baix. La Selva està al tercer lloc de la cua, només per davant del Baix Penedès i el Solsonès, amb un 3,65% de la població amb les dues dosis. Seguidament, l'Alt i el Baix Empordà i la Cerdanya se situen en cinquena, sisena i setena posició a la cua amb un percentatge del 3,98%,, 4,03% i del 4,24% respectivament. En el cas de la Cerdanya, cal tenir present que forma part d'una altra regió sanitària (Alt Pirineu i Aran) i, per tant, les dades no es tenen presents en el còmput general de la regió de Girona.

Al capdamunt del rànquing, el Pallars Jussà és la comarca catalana amb el percentatge més alt i ja supera el 9%. A més, gairebé el 17% de la població té almenys una dosi. Entre els deu primers no hi ha cap comarca gironina, cal baixar fins a la dotzena posició, on hi ha el Pla de l'Estany amb un 5,94% de la població amb les dues dosis. El Ripollès se situa en quinzè lloc, amb un 5,82%; el Gironès a la posició 21, amb un 5,29% i la Garrotxa, està al número 31 de les 42 comarques, amb un 4,59%.

Aparentment, coincideix que les comarques amb més percentatge de població amb les dues dosis tenen pocs habitants -menys de 10.000-, però hi ha l'excepció del Segrià, que té gairebé 260.000 habitants i se situa en cinquena posició, amb un percentatge del 6,69%.

Entre les deu primeres, després del Pallars Jussà, hi ha la Ribera d'Ebre, Terra Alta, el Baix Ebre, el Segrià, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Noguera, el Moianès i les Garrigues.

Cal tenir present que aquests percentatges poden variar molt d'un dia per l'altre tenint en compte que són tan baixos.

Percentatges per col·lectius

D'altra banda, com a novetat en l'actualització de dades, Salut ahir va incloure la informació del percentatge de vacunació en els grups prioritzats i també va establir els criteris per a considerar si una persona és immune a la covid-19 o no. El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 56 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.

Respecte als col·lectius que es van vacunant per fases a Girona, el 57,4% de les persones amb gran dependència i el 21,3% dels majors de 80 anys estan vacunats amb la «pauta completa», és a dir, que estan immunitzats, segons va informar el Departament de Salut.

El grup amb més cobertura és el de les persones que viuen en residències, ja que el 91,6% ha estat vacunat amb la pauta completa. També el 69% del personal de residències i el 76,9% del personal d'Atenció Primària i Hospitalària. Pel que fa als treballadors essencials, el 57,6% han rebut la primera dosi, així com el 6,6% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

Si es té en compte la població diana de la vacuna actualment per edat, el 10,4% de la població de la Regió Sanitària de Girona de més de 16 anys ha rebut una dosi de la vacuna contra la covid-19, mentre que els que han rebut les dues són el 5,6%. En total, el 5,7% dels ciutadans de més de 16 anys estan vacunats amb la pauta completa.

Si no es fa aquesta diferenciació d'edat, la població immunitzada a la regió és del 4,7%: el 8,7% ha rebut la primera dosi i el 4,6% també la segona.

Respecte al nombre de vacunacions d'ahir, a Girona se'n van posar més de 7.000 entre primeres i segones dosis, una de les xifres més altes de la campanya. Des de la represa d'AstraZeneca i la incorporació de persones d'entre 60 i 65 anys, el ritme ha avançat molt ràpidament. Concretament, Salut va vacunar 7.019 gironins. Amb la primera dosi, 4.965 i amb la segona, 2.054 en total.

Vacunats a Catalunya

En números totals, a Catalunya hi ha 724.778 vacunats amb la primera dosi, 31.977 més que en el balanç anterior, i 399.450 amb la segona, 18.542 més.

El 57,2% de les persones amb gran dependència i el 20,5% dels majors de 80 anys estan vacunats amb la pauta completa. El grup amb major cobertura també és el de les persones que viuen en residències, ja que el 90,9% ha estat vacunat amb la pauta completa. També el 74,8% del personal de residències i el 75,2% del personal d'Atenció Primària i Hospitalària. Pel que fa als treballadors essencials, el 59,6% han rebut la primera dosi, així com el 5,3% de les persones d'entre 60 i 65 anys. En línies generals, el 5,3% de la població catalana està immunitzada.

Crítiques d'infermeres

Finalment, el sindicat Infermeres de Catalunya va criticar ahir l'obertura de punts de vacunació massiva. Considera que la xarxa d'Atenció Primària està «preparada» per «assumir amb garanties» la campanya i defensa que calen «més recursos» humans i materials. En aquest sentit, el sindicat creu que seria «més adient» distribuir les vacunes en els més de 900 punts d'atenció primària que hi ha a tot Catalunya i ubicar el contingent addicional «d'infermeres i estudiants» als centres de salut que la comunitat «ja coneix».

Així, Infermeres de Catalunya considera que «una vegada més» s'ha desobeït als professionals implicats, organitzant estratègies «molt allunyades» del funcionament «normal» de sistema de salut. A més, apunta que els genera un «cert neguit» veure com es fa una crida a professionals que «mai han organitzat i executat» cap campanya de vacunació.

«Planificació, concreció, ponderació i responsabilitat han de ser criteris bàsics per fer d'aquesta campanya un èxit i no tornar a desestabilitzar amb sobrecàrrega a aquells que intenten normalitzar l'assistència primària», sosté el comunicat, on també es vol fer palès el que consideren una invisibilització dels rols de les infermeres.

Desconvoquen les vagues

Paral·lelament, la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya ha desconvocat la vaga sectorial prevista per tots els dilluns de forma indefinida a partir del 15 de març. Segons explica Infermeres de Catalunya, els serveis mínims establerts – que garanteixen el servei essencial a tots els centres i empreses sanitàries, sociosanitàries i residències per a la gent gran públiques i privades de Catalunya- han permès que la gran majoria d'aquestes interpretin de forma màxima el nombre de treballadors estrictament necessaris per al normal funcionament dels diferents serveis imprescindibles i inajornables.

Els casos que han establert com a serveis mínims el 100% de la plantilla, han «impossibilitat» el seguiment d'aquesta vaga, alhora que han demostrat que en l'actualitat «s'està treballant en situació de recursos humans mínims».

Infermeres de Catalunya entén que el «dret fonamental a la vaga» ha estat «pràcticament anul·lat» amb aquesta ordre i amb la interpretació «restrictivament interessada» per part de les direccions dels diferents centres que estaven convocats.

«Tots sabem que el dret a vaga al sector sanitari, a les residències i als centres sociosanitaris es veu molt limitat, donada la idiosincràsia dels seus serveis, però moltes empreses i entitats han aprofitat aquest fet per imposar uns mínims que en realitat han estat els màxims possibles», ha lamentat el sindicat.

Per aquest motiu, el sindicat ha assegurat que durant els darrers mesos s'ha reunit amb aquells partits polítics que els han «convidat» per expressar «les motivacions de la vaga», com és el cas de la CUP o En Comú Podem. Per altre costat, Infermeres de Catalunya ha carregat contra la consellera de Salut, Alba Vergés, amb qui no ha tingut «cap contacte» per «atendre i interessar-se» per la situació.