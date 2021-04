L'AVE «low cost» ja ha venut més de 15.000 bitllets a les comarques gironines

Renfe ja ha venut des de gener més de 10.000 bitllets d'Avlo -el nou tren d'alta velocitat «low cost»- amb origen o destí a la ciutat de Girona, i més de 5.000 per a l'estació de Figueres-Vilafant. Tot plegat quan encara queden més de dos mesos perquè es posi en funcionament, ja que aquest nou servei no començarà a funcionar a l'Estat fins el proper 23 de juny.

Tot i que inicialment no estava previst que aquest AVE «barat» tingués parada a les comarques gironines, a principis de gener el Govern va rectificar i va anunciar que les estacions de Girona i Figueres entrarien a la xarxa d'Avlo a partir del 23 de juny, quan es començarà a operar el servei en tot el territori espanyol. I, de moment, sembla que les expectatives són elevades. Des del passat mes de gener -moment en què es van posar els bitllets a la venda-, l'Avlo ja ha venut 10.250 bitllets amb origen o destí a la ciutat de Girona. La majoria són per a connectar-se amb Madrid (9.025), mentre que 1.042 aniran en direcció Saragossa. La resta són per a altres destinacions.

Pel que fa als trens que tenen origen o destí l'estació de Figueres-Vilafant, de moment s'han venut 5.136 bitllets. En aquest cas, n'hi ha 4.642 que són per viatjar a Madrid, mentre que 356 aniran en direcció Saragossa, Les altres destinacions tenen, de moment, menys demanda.

A tot l'Estat, l'Avlo ja porta venudes més de 203.600 bitllets dos mesos i mig abans de la seva entrada en funcionament, que està prevista per al 23 de juny però que, tal com va indicar el director de nous serveis d'alta velocitat de Renfe, Félix Martín, es podria adelantar en funció de com evolucionin les restriccions de mobilitat per la pandèmia. «Si les condicions de mercat i la situació sanitària ho permet, començarem abans», va afirmar durant un viatge en proves entre Barcelona i Madrid.

Inicialment, l'Avlo comptarà amb quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, una freqüència que es podrà ampliar en funció de la demanda. El trajecte tindrà parada a totes les ciutats del corredor nord-est de Renfe, que són Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres.

Els preus del nou servei partiran dels set euros per trajecte i es comercialitzaran únicament en classe turista. El preu inclou un equipatge gratuït –una maleta de cabina- i una bossa de mà. Per altra banda, els clients podran contractar serveis addicionals, com ara la selecció de places, anul·lacions de bitllets i equipatge addicional.