Jaume Subirós, Ramon Folch i Xevi l'il·lusionista reben el T de Turisme

La Fundació Jordi Comas Matamala reconeixerà públicament la tasca del cuiner Jaume Subirós, el socioecòleg Ramon Folch i l'il·lusionista Xevi, amb els Premis T de Turisme. La fundació també distingirà amb un nou guardó, el Premi T 3 Pioners, el matrimoni format per Baltasar Parera i Adelina Sanglas, del Golf de Pals, el primer camp que es va crear a la Costa Brava.

L'acte de lliurament tindrà lloc en el decurs de la celebració del VIII Memorial Jordi Comas, el divendres 23 d'abril, diada de Sant Jordi,a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro.

La Fundació Jordi Comas Matamala va instaurar l'any 2017 els Premis T de Turisme, amb el propòsit de donar relleu a les persones o a les iniciatives que excel·leixin en el sector turístic

Aquest any, rebran el guardó el socioecòleg, Ramon Folch, per la seva tasca divulgadora de la importància de la sostenibilitat i la preservació del medi ambient; el cuiner Jaume Subirós, de l'hotel Empordà – El Motel Restaurant, per la seva trajectòria en el món hoteler i de la restauració, i l'il·lusionista Xevi per la seva contribució al sector turístic des d'un altre àmbit, i per l'atractiu que suposa la Casa Màgica – El Gran Museu de la Màgia, de Santa Cristina d'Aro.

Nou premi, el T 3 Pioners

A partir d'aquest any, la fundació lliurarà un quart guardó, el Premi T 3 Pioners, que s'ha concebut com un reconeixement a persones, empreses o institucions que, des de qualsevol àmbit, hagin estat precursores del fenomen turístic, en el sentit més ampli.

En aquesta primera edició, el Premi T 3 Pioners el rebran el matrimoni format per Baltasar Parera i Adelina Sanglas, promotors de múltiples iniciatives empresarials en el sector turístic, entre les quals el Golf de Pals, el primer camp que es va crear a la Costa Brava.