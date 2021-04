Banyoles recupera el Molí dels Paraires per fer-lo visitable

La placeta de Sant Pere, al cor del barri vell de Banyoles, recupera el Molí dels Paraires on s'hi ha instal·lat una pico turbina hidràulica per produir electricitat amb la força que genera l'aigua del rec Major i que s'ha connectat a la xarxa elèctrica.

La generació d'electricitat és variable en funció del cabal d'aigua que baixa, però la mitjana se situa en 1,5 KW hora. Aquest espai s'ha reformat i adaptat per fer-lo visitable tant des de l'interior, amb visites concertades, com des de l'exterior a través d'una porta semi transparent que permet veure el curs de l'aigua i el salt original del molí de quatre metres d'alçada. Aquesta inversió ha costat uns 80.000 euros comptant l'adquisició del molí i la seva rehabilitació.

El Molí dels Paraires apareix en documentació del segle XIV i l'any 1985 pertanyia a la Confraria dels Paraires, gremi dedicat a la indústria de la llana. Finalment, a mitjants segle XIX, la confraria es va dissoldre i el molí va ser aprofitat per a diversos negocis, des d'un molí fariner fins a una fàbrica de fideus. Aquesta remodelació forma part del pla de recuperació dels recs de Banyoles que vol posar en valor la singularitat dels recs com a part del patrimoni local amb l'objectiu de potenciar-los com un atractiu turístic més de la ciutat.

El rec Major compta amb un itinerari senyalitzat de 2,2 quilòmetres i una hora de durada amb inici a l'estany de Banyoles i, travessant 10 punts d'interès per la ciutat, arriba fins a la Fraga d'Aram.