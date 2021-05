Gairebé 80 productes gironins reben el distintiu 'Girona Excel·lent', en la 4a edició

Un total de 79 productes de 51 empreses de les comarques gironines reben el distintiu 'Girona Excel—lent', en la quarta edició de la iniciativa. La Diputació va engegar l'any 2014 el segell de qualitat per donar suport al sector agroalimentari de la demarcació. I és que el distintiu permet als guanyadors beneficiar-se d'accions de promoció i difusió, serveis de formació i de treball en xarxa empresarial, a banda de l'ús de la marca. En aquesta edició, s'hi han presentat 313 productes de diverses categories. Entre elles, aigües minerals, arrossos, begudes, cafès, conserves, embotits, lactis, olis, mels, peix o vins.

Dels 79 seleccionats, gairebé el 40% (30) els elaboren empreses de l'Alt Empordà. L'Escala i Siurana d'Empordà són les que acaparem més distincions. En concret, cinc cadascuna.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha remarcat que el sector agroalimentari es troba en un moment especialment complicat arran de la pandèmia de la covid-19 i que molts dels seus clients "fa mesos que passen bona part del temps amb la persiana abaixada".

"Per aquest motiu, ara més que mai, iniciatives com Girona Excel·lent són imprescindibles per al sector a la demarcació", ha insistit Noguer.

Els tasts a cegues són la metodologia per valorar i escollir els productes guanyadors. Per puntuar-los, es té en compte l'aspecte, l'aroma, el gust i l'harmonia. En aquesta quarta edició, hi han participat 41 tastadors representatius del sector agropecuari, la gastronomia i la restauració. Les set jornades de tast han tingut lloc, durant el mes de març, a les instal·lacions del Foodlab - Centre d'Innovació Gastronòmica de Riudellots de la Selva.

En cadascuna de les sessions, s'hi han convidat sis especialistes de prestigi vinculats a la ciència, l'enginyeria, la recerca, la comunicació gastronòmica, la docència, la restauració, el món del vi, la cuina i el comerç d'exquisideses. Arran de la covid, però, els tasts s'han hagut d'anul—lar en dues ocasions.