L'OCU, contra la mascareta obligatòria a l'aire lliure

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat al Govern i a les comunitats autònomes que la mascareta no sigui obligatòria a l'aire lliure, excepte en circumstàncies en les quals es produeixi un contacte estret amb altres persones i no es pugui garantir la distància de seguretat. Volen que la mesura s'apliqui coincidint amb la fi de l'estat d'alarma.

L'OCU ho reclama perquè, des del seu punt de vista, l'obligatorietat constant és una mesura «poc eficaç en el moment actual i que causa fatiga en els ciutadans amb un resultat contraproduent». Així, l'organització considera que l'evidència científica acumulada des de l'inici de la pandèmia fa necessari «replantejar algunes de les mesures de prevenció que van ser plantejades en un moment en què la incertesa sobre la transmissió de la infecció era més gran».

Per a l'OCU, en aquests moments s'ha de posar èmfasi en les mesures de protecció a l'interior dels espais públics compartits, on creu que s'ha de garantir una adequada ventilació i obligar a l'ús de mascareta, i no tant en espais a l'aire lliure, on la probabilitat de contagi si es mantenen les distàncies de seguretat «és mínima». Per això, creu que s'han de focalitzar ara les recomanacions a la població en la limitació d'aforaments, les activitats en interiors i les que tenen un risc alt de transmissió.

També veu oportú que el Govern marqui unes directrius clares en relació amb les persones vacunades i que puguin acreditar que han passat la infecció quant a la seva obligació de complir aquesta i altres determinades restriccions, en especial aquelles relacionades amb la mobilitat. L'entitat reclama, finalment, que es normalitzi el règim de visites a les residències i centres de gent gran tenint en compte que ja s'ha portat a terme la vacunació de la pràctica totalitat dels residents, usuaris i treballadors.