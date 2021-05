Girona suma 8 morts més per Covid

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 69.401 (+122) i 72.808 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.116 persones, 8 més respecte al balanç anterior.

El risc de rebrot disminueix 1 punt, fins a 307, mentre que la setmana del 24 al 30 d'abril era de 393. L'Rt baixa una centèsima fins a 0,91. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 150 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 336. El 6,43% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 158 pacients ingressats (-8).



Catalunya supera les 22.000 defuncions per covid des de l'inici de la pandèmia

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 0,85, una centèsima menys, mentre que el risc de rebrot també es redueix a 201 (-9), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 244,39 a 236,65. S'han declarat 780 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 613.819. El 4,97% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 33 noves morts, amb un total de 22.022 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.354 pacients ingressats als hospitals, 43 menys que en el balanç anterior, i 442 persones a l'UCI, una més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 278 entre el 24 i el 30 d'abril, i baixa a 201 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,85, per sota de l'1,00 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 236,65 entre l'1 i el 7 de maig, per sota dels 279,07 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període de l'1 al 7 de maig n'hi va haver 7.757, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.541. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 100,32 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (136,33).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 132.575 proves PCR i 44.770 tests d'antígens, dels quals un 4,97% han donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (5,98%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,27 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 663.836 casos, dels quals 613.819 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'ha sumat 33 de noves, per un total de 22.022 en tota la pandèmia: 14.012 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+20), 4.563 en residències (ídem), 1.175 en domicilis (ídem) i 2.258 no classificables (+14).

Entre l'1 i el 7 de maig s'han declarat 90 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 104. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.367 persones. La setmana del 24 al 30 d'abril n'hi va haver 1548.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.978 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 1 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.333. En total, han mort des de l'inici 8.813 persones, dues més que en el darrer balanç.



37.671 primeres dosis més i 2.467 de segones

En termes generals, el 28% de la població catalana ja ha rebut una punxada i el 13,4% té la pauta completa. Si es tenen en compte els majors de 16 anys, les xifres augmenten al 32,9% de vacunats amb una primera dosi i un 15,8% d'immunitzats. Catalunya ha administrat un total de 2.193.187 primeres dosis, 37.671 més que fa 24 hores, i 993.251 de segones, 2.467 més. A més, hi ha 1.050.769 persones amb la pauta completa.

Per franges d'edat, tenen la primera punxada el 91,8% dels de 80 anys o més, el 86,1% dels de 70 a 79; el 73,8% de la franja de 66 a 69 anys; el 70,9% dels de 60 a 65, i el 6,3% dels de 50 a 59. També tenen la primera dosi el 95,3% de les persones institucionalitzades; el 83,1% del personal de residències, el 86,4% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 63,3% de la resta de personal sanitari i sociosanitari; el 87,7% dels grans dependents i el 70,1% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 93,8% de les persones institucionalitzades, el 79% del personal de residències; el 80,8% del personal d'atenció primària i hospitalària; l'11,4% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari; el 83,8% de les persones amb gran dependència; el 2,6% dels treballadors essencials; el 88,2% de les persones de 80 anys o més; el 42,4% de les de 70 a 79 anys; el 4,5% de les de 66 a 69; el 6,6% de les de 60 a 65; el 2,3% de les de 50 a 59 anys.