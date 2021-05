El trànsit al tram gironí de l’AP-7, des de Montmeló a la Jonquera, va començar el 2021 amb un descens del 34,6% respecte al gener de 2020. Concretament, durant el primer mes d’aquest any, van circular per aquest tram un total de 25.459 vehicles diaris de mitjana, mentre que el gener de l’any anterior -és a dir, quan encara no s’havia iniciat la pandèmia- la mitjana ascendia a 38.922. Pel que fa als vehicles pesats, el volum també ha descendit, tot i que en menor mesura: durant el mes de gener hi van circular un 7,4% menys de camions, amb una mitjana diària situada en els 11.128.

D’aquesta manera, les dades evidencien que l’estat d’alarma, les restriccions de mobilitat i la implantació de mesures extraordinàries com el teletreball han continuat passant factura al trànsit de l’AP-7 durant el 2021, després que el seu ús hagués caigut un 30% de mitjana durant el 2020. De fet, aquesta caiguda va ser un dels arguments que va utilitzar Abertis per tal de demanar una pròrroga de la concessió, cosa que el ministeri de Transports va descartar. Així doncs, «l’aixecament» dels peatges de l’AP-7 al seu pas per les comarques gironines continua estant previst per a l’1 de setembre d’aquest 2021, tot i que l’Estat ja va anunciar fa uns dies la seva intenció d’establir un nou sistema de pagament d’autovies i autopistes a partir de l’any 2024.

La caiguda de trànsit a l’autopista gironina durant el primer mes de 2021 segueix la tendència negativa dels darrers mesos, especialment després de l’estiu. Sense anar més lluny, durant el mes de novembre ja havia experimentat un descens de trànsit del 32%, mentre que al desembre la caiguda havia estat del 27%. Caldrà veure si, amb la fi de les restriccions de mobilitat i la finalització de l’estat d’alarma, les xifres tornen a enfilar-se al llarg d’aquest estiu.