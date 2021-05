Girona se situa entre les províncies amb el nivell d’alerta per coronavirus més alt de tot l’Estat. Aquest indicador es basa en la situació epidemiològica i la capacitat de les UCIs i es classifica en quatre graus depenent de la gravetat. Girona està en el nivell quatre juntament amb Madrid, Biscaia, Guipúscoa, Màlaga i Toledo segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat, que es fa setmanalment.

Segons la mateixa font, la principal causa que situa la província en una situació tan extrema és la incidència acumulada en set dies, que fins a finals de la setmana passada era de 127,1 casos per cada 100.000 habitants. Això és degut, principalment, als diversos cribratges d’automostra que es van realitzar a diferents punts de la província, així com a centres educatius, on s’estan detectant bastants casos darrerament. D’altra banda, la incidència de casos dels darrers catorze dies i en persones de més de 65 anys també és molt elevada. Aquest darrer augment es podria atribuir a la detecció dels dos brots de coronavirus a geriàtrics, que han originat desenes de positius. Finalment, segons aquest balanç, l’ocupació de les UCIs gironines és de més del 25% i això contribueix a agreujar la situació a la província.

Una de les dades positives que publica Sanitat és que ha augmentat la traçabilitat dels casos gironins fins al 58%. Això vol dir que es coneix l’origen de més de la meitat de positius, és a dir, se sap que es van contagiar perquè són contactes estrets d’algun positiu diagnosticat anteriorment. Fa uns tres mesos la taxa només era del 38%, per tant es pot notar una clara millora en la tasca de rastreig de contactes per part del Departament de Salut.

Cal tenir present que aquesta actualització es basa en dades d’entre finals d’abril i la primera setmana de maig, quan eren pitjors que les actuals. Des de la setmana passada que han millorat tot i que els experts demanen «calma» perquè no descarten que els casos i ingressats augmentin de nou en els propers dies.

Davallada del risc de rebrot

Respecte a l’actualització de dades d’ahir per part del Departament de Salut, els positius a la Regió Sanitària de Girona van seguir baixant i se’n van notificar 72, un 23% menys que el dia anterior. A més, els indicadors de contagi van seguir la tendència clara a la baixa. D’una banda, la velocitat de reproducció del virus (Rt) va baixar nou centèsimes fins a 0,82 i el risc de rebrot va disminuir 33 punts. L’índex ja se situa en 219 punts i està a punt de baixar de la classificació de risc «molt alt» a risc «alt».

Com a mala notícia, els ingressats van pujar lleugerament. Ahir hi havia un hospitalitzat i un crític més. L’augment no seria destacat si no fos perquè el dia anterior sí que es va produir un creixement important de setze ingressats i set crítics i es va trencar la ratxa positiva en què dia a dia els hospitals s’anaven buidant de pacients amb coronavirus.

Finalment, a Catalunya també es va produir un creixement de la pressió assistencial. Ahir hi havia trenta pacients més tot i que van baixar lleugerament els crítics. Salut va notificar 482 casos i 11 morts i els indicadors van baixar.