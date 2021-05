El PSC ha escollit aquesta setmana la nova nova executiva de Sant Feliu de Guíxols, encapçalada per Laura Serrano i que comptarà també amb Ángel León, Josep Muñoz, Fernando Ize, Carmen Hidalgo, Encarna Caparrós, Salvador Calabuig i Carmen Pérez. Tots ells van ser escollits per unanimitat en una assemblea a la qual van assistir una trentena de militants i representants del PSC com l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, i la diputada al Parlament Mònica Ríos.