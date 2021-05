L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha presentat el projecte de creació de l’Observatori del Benestar, que s’ubicaria a l’edifici de la filatura La Brutau. Aquesta fàbrica, sense activitat industrial des de 1978, va ser fundada el 1862 i va arribar a tenir més de 400 treballadors. El projecte es planteja sota els principis de consciència i pràctica de la natura (biomimètica) i vol aprofitar l’enclavament de La Brutau i el seu entorn natural al costat del riu Fluvià. Entenent que la persona és natura, es planteja el concepte, disseny i gestió del projecte partint del context arquitectònic i l’entorn natural perquè actuïn com a reactor del benestar. L’economia circular i la biomimètica, així com la posada en pràctica d’objectius de desenvolupament sostenible, seran part del full de ruta del projecte de La Brutau.

Actualment s’està desenvolupant una memòria estratègica per definir el marc conceptual dels continguts, així com de la seva execució amb l’objectiu d’assolir l’interès del sector privat i públic en la inversió i gestió de l’equipament. Aquest estudi estarà acabat durant la tardor d’aquest any i preveu actuar sobre la totalitat dels 17.500 metres quadrats de La Brutau. Sota el paraigua del benestar, les persones i el planeta, l’observatori pretén conjugar elements per oferir experiències amb l’espai natural, la salut, el benestar, l’art, el creixement sostenible, la cuina saludable, l’agricultura ecològica, la innovació o la desconnexió, entre d’altres.

Segons l’alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, «el projecte de l’Observatori del Benestar de La Brutau es planteja com un espai únic i de referència a la Garrotxa, a Catalunya i al món». «Està pensat per esdevenir un atractiu singular que actuï com a motor de desenvolupament del municipi tal com al seu dia ho va ser la indústria tèxtil a La Brutau», indica. Segons Cargol, el proper pas a fer és la compra de la finca i les naus, que es podria fer efectiu en poques setmanes, ja que les negociacions amb l’actual propietat estan molt avançades.

Per tal de donar a conèixer el projecte de La Brutau, ahir a la tarda es va fer una presentació a l’exterior de la mateixa fàbrica amb l’assistència d’una cinquantena de representants de la societat civil i d’administracions públiques que van poder conèixer d’aprop l’espai i la proposta amb la projecció del documental Observant la Fàbrica, filar el passat per teixir el futur, un treball amb una vintena de testimonis, entre ells antics treballadors, on es radiografia una visió global del passat i el futur de la fàbrica des d’una perspectiva cultural, social, econòmica i paisatgística. La Fundació Lluís Coromina, amb seu a Banyoles, s’ha implicat amb el projecte de La Brutau amb la producció del documental i ha cedit per l’acte de presentació quatre escultures de la col·lecció de l’artista nord-americana Raquel Cohen que, ubicades ara a l’exterior de l’empresa, vénen a representar la primera acció cultural a La Brutau.