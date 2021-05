Un pont de tres dies sempre és atractiu i ara que les restriccions han anat de baixa per la bona evolució de la pandèmia ha provocat que molta gent amb segones residències o simplement, que han decidit passar els dies fora, hagin optat per les comarques gironines. Aquest pont de la Segona Pasqua afecta principalment els veïns de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i això ahir ja es va fer notar a les carreteres que porten cap a la província de Girona. Al migdia, a l’autopista AP-7, en els trams del Vallès més propers a la demarcació ja hi havia circulació molt intensa.

Que es va traduir a la tarda amb congestió del trànsit sobretot a les vies que van cap a la costa gironina. Com per exemple la C-65 o la C-31 que connecten amb poblacions turístiques com Platja d’Aro, Calonge, entre d’altres.

Per tal d’ordenar aquesta situació viària, com cada any per aquest pont, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa un dispositiu especial que fins avui viurà la seva primera etapa d’operació sortida. En total, Trànsit preveu que es mobilitzin des de l’àrea metropolitana de Barcelona entre 524.000 i 535.000 vehicles i una bona part, es dirigirà cap a Girona. Pel que fa al retorn es preveu que des de dilluns al migdia tornin la major parts del vehicles. Trànsit demana precaució aquests dies i la policia preveu controls en diversos punts.