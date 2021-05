La pandèmia ha fet incrementar el nombre d’impagaments d’assegurances de cotxe a les comarques gironines. El motiu principal és que moltes persones han deixat de fer servir el seu vehicle i no han abonat l’import de la pòlissa, perquè consideren que no és necessari fer-ho si no circulen.

És per això que des del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de les comarques gironines recorden que cal tenir el cotxe assegurat encara que no se’n faci ús. El seu president, Jordi Triola, adverteix que actualment arreu de l’Estat hi ha uns 2,7 milions de vehicles al carrer sense assegurança i bona part circulant per la carretera. «Encara que faci tres mesos que està tancat en un garatge és necessari que tingui una pòlissa», destaca Triola, que considera una qüestió de «solidaritat» que tothom tingui el seu vehicle assegurat.

Una de les empreses que ha vist com algun client ha deixat de pagar la pòlissa és la de la Maria Rosa Agustí, que té l’oficina a Girona. Agustí ho atribueix al fet que moltes persones s’han vist afectades per la crisi sanitària i, de cop, s’han trobat amb el cobrament de l’assegurança i no hi podien fer front. Però, a banda d’això, Agustí ho vincula al desconeixement de moltes persones que creuen que no han d’abonar l’import de la pòlissa si no fan servir el cotxe. Així doncs, tant Agustí com Triola recorden que no pagar la quota de l’assegurança suposa una falta administrativa de 1.500 euros i que la policia pot interposar-la encara que el cotxe estigui aparcat. «Si comproven que el vehicle no té assegurança, encara que no circuli és un problema per al propietari», assenyala Agustí.

El Col·legi de Mediadors remarca que el fet de tenir el cotxe en un garatge no és tampoc una excusa per deixar de pagar la quota corresponent. Triola posa com a exemple que es produís un incendi en aquest vehicle que afectés altres cotxes.

Problemes per a la companyia

Per la seva banda, Agustí assenyala que el fet que un client deixi d’abonar la quota representa un «problema important» per a la companyia amb qui té contractada l’assegurança. D’una banda, perquè assumeix «un risc temporal» del que pugui passar amb el vehicle i no està cobrant la prima corresponent. A això cal sumar-hi les despeses de devolució i gestió i els impostos que se’n deriven.

«Cal tenir en compte que quan hi ha un impagament del rebut la companyia segueix donant un servei durant un temps. No pel sol fet de deixar d’ingressar els diners es perden les obligacions contractuals», remarca Agustí. Aquest temps, però, és limitat i no sol passar d’un mes.

Una qüestió de solidaritat

El president del Col·legi de Mediadors de Girona recorda que si tothom pagués l’assegurança, l’import de la pòlissa seria més baix perquè també baixaria la quantitat que les companyies abonen al consorci.

I és que una part dels diners d’una pòlissa van destinats a aquest ens, que els guarda per respondre davant d’una necessitat concreta com, per exemple, els danys que puguin causar unes inundacions.