Les transfusions als hospitals han pujat un 15% respecte a l’any passat i per això calen més donacions per garantir els tractaments. Als hospitals estan recuperant les intervencions que es van haver de deixar de fer per la covid-19 i per això són necessàries 1.000 donacions diàries, quan fa un any en calien al voltant de 800, segons afirmen des del Banc de Sang i Teixits.

Al web donarsang.gencat.cat es pot veure com no s’arriba a aquesta xifra i per aquest motiu ens cal que més persones se sumin a donar sang.

Des de l’inici de la pandèmia, les donacions han anat sempre responent a les necessitats que tenen els hospitals. Es recomana reservar cita per donar a través de donarsang.gencat.cat perquè així s’eviten acumulacions de persones en els espais.

Aquesta setmana es pot donar sang a l’hospital Santa Caterina de Salt, Begur, Sarrià de Ter, Peralada, Breda, Vilabertran, Sant Hilari Sacalm i Llagostera.

En total, al llarg d’aquest mes de juny es pot donar sang a 31 punts distribuïts arreu de la província a part de l’habitual al Trueta.

Donants de plasma

Finalment, el Banc de Sang segueix buscant persones que hagin passat la covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l’estan patint i pels assajos clínics en marxa. El plasma de convalescents del virus és un dels pocs tractaments que podria ser efectiu, segons indiquen estudis i assajos clínics fets a nivell nacional i internacional.

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i poden ajudar a superar la infecció.