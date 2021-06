Catedral de Girona. La Diòcesi de Girona va celebrar ahir el Corpus amb les emblemàtiques catifes de flors de les confraries gironines, la processó i la missa. L’acte va començar a les 19 hores amb la missa presidida pel bisbe Francesc i tot seguit va arrencar la processó, que, sense seguir el recorregut tradicional per evitar aglomeracions, va sortir per la plaça dels Apòstols i va tornar a entrar de nou a la Catedral per la porta principal. Així mateix, ahir també se celebrava el Dia de la Caritat, ja que tots els donatius fets a les parròquies es destinaran als projectes de Càritas Diocesana de Girona.

«Estores de Corpus» a blanes. El municipi ha realitzat aquest cap de setmana una nova edició d’«Estores de Corpus», amb catifes de flors realitzades per nou artistes blanencs. Enguany, la celebració s’ha traslladat a la plaça dels Dies Feiners per poder garantir la distància de seguretat entre els visitants. Com a excepció, una de les estores s’ha muntat a l’església Santa Maria.