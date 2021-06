Llengua castellana i literatura per tothom a les nou del matí; i després dues tandes d’assignatures específiques - Ciències de la terra i medi ambient, Fonaments de les Arts o Matemàtiques aplicades a les ciències socials a les dotze del migdia; i, ja després de dinar, Anàlisi Musical, Història de l’Art o Física. Aquest és el «menú» que els hi espera als 3.644 gironins que aquest dimarts comencen unes proves de selectivitat que s’allargaran fins divendres. Quatre dies que, en molts casos, poden ser determinants per al seu futur com a estudiants universitaris, per a una generació de joves d’entre 17 i 18 anys que han completat els dos anys de Batxillerat menys normal que es recorden. A mig primer van veure com una pandèmia els hi tallava el curs pel mig, obligant-los a tancar-se a casa per estudiar davant la pantalla d’un ordinador; i, en aquest segon curs, les noves onades de la pandèmia de coronavirus, els sistemes híbrids d’uns dies a casa i els altres a l’escola i els confinaments de dues setmanes pels positius d’un integrant del grup han estat companys de viatge del trajecte cap al món universitari dels joves que aquesta setmana encaren la selectivitat. Uns exàmens que, tot i l’ambient de pressió que els envolta, no es pot oblidar que els aprova un 94% dels estudiants que es presenten i que la nota mitjana està per sobre del sis. Com a exemple, l’any passat, ja en plena pandèmia, la mitjana de la nota de català va ser un 6,87 i tant de castellà com d’història va ser d’un 6,73 entre els estudiants catalans.s.

Unes notes que, aquest any, es coneixeran el 25 de juny en uns resultats que serviran per determinar les notes de tall i les assignacions de places a les diferents carreres (13 de juliol). Ara bé, la pressió per entrar a la universitat té un grau molt diferent en funció de la carrera que es tingui pensada estudiar. Així, per exemple, l’any passat, amb un «5» se’n feia prou per entrar en 184 dels prop de mig miler de graus que es poden fer a les universitats catalanes. I, a l’altra banda, en 122 graus es va necessitar més d’un 10 (la nota final és sobre 14 després de ponderar el diferent pes de cada assignatura). Aconseguir una de les poques places per estudiar el doble grau en Física i Matemàtiques, bé sigui a la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat de Barcelona, va requerir la nota més alta.

Els 3.644 estudiants que comencen avui la selectivitat a les comarques gironines són 152 més que el curs passat i, com ja va passar fa un any, es repartiran en onze seus per tota la demarcació per, així, garantir millor les distàncies a les aules i rebaixar el nombre de desplaçaments. Les facultats del Campus Montilivi de la UdG seran les que acolliran un major nombre d’estudiants (1.628). Fora de Girona, l’Alt Empordà hi haurà tribunals en dos instituts de Figueres (Alexandre Deulofeu i Narcís Monturiol) i un de Roses (Cap Norfeu): al Baix Empordà als instituts de la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Palamós; al Pla de l’Estany els 169 estudiants s’examinaran a l’institut Pla de l’Estany de Banyoles; i, finalment, els 269 de la comarca de la Garrotxa es repartiran entre dos instituts d’Olot (Bosc de la Coma i Garrotxa).

Amb 29 assignatures, entre comunes i específiques, si avui la selectivitat comença amb la prova de Llengua Castellana i Literatura demà serà el torn de Llengua Catalana i Literatura i, després, una altra comuna (Anglès) mentre que, dijous, a les nou del matí tocarà Història.