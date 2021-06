Un incendi en una casa de Llagostera ha posat al descobert una plantació de marihuana. A més, la Policia Local n’ha detingut el propietari per atemptat als agents de l’autoritat ja que va agredir un policia i, a més, va amenaçar amb un got de vidre els efectius actuants. A banda, els Mossos d’Esquadra també acusen l’home, un veí de la població de 31 anys i nacionalitat espanyola, d’un presumpte delicte de tràfic de drogues.

El succés es va desencadenar quan faltaven pocs minuts per a les nou de la nit de divendres en una casa adossada del carrer de Maria Gay. Es tractaria d’una casa ocupada i el foc es va declarar a la zona del garatge. Un cop extingides les flames, els Bombers, que s’hi havien desplaçat amb tres vehicles, es van trobar amb una plantació de marihuana. Algunes plantes van cremar. En total, n’hi havia 181.

Ningú va resultar ferit en el moment dels fets, però poca estona després va aparèixer a la zona la persona que viu a la casa. L’home es va mostrar agressiu amb la Policia Local i va agredir un agent. Per això va ser detingut. Posteriorment, els Mossos també hi van anar i van desmantellar la plantació. Van comissar les plantes, d’uns 40 centímetres d’altura, i també els aparells per tenir-ne cura. El detingut també va quedar acusat de tràfic de drogues. A banda d’aquests delictes, l’home ja compta amb antecedents policials.