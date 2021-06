Com va estudiar i preparar les proves d’accés a la universitat?

Em vaig anar preparant durant tot segon de batxillerat, perquè els professors ja et preparen durant tot el curs per a la selectivitat: els exàmens, proves, continguts... tot hi està encarat. Si portes el curs bé, quan l’acabes simplement has de repassar el que has fet i també una part del temari de primer. I, sobretot, fer exàmens de convocatòries anteriors, per fixar-te bé en el que et demanen.

Va passar molts nervis?

Els normals. Vaig estar més nerviós per l’examen de cotxe, que el vaig fer just abans, que no pas per la selectivitat. A la selectivitat saps que no trobaràs res que et vingui de nou, tot ho has preparat i treballat durant el curs. Nervis n’hi ha, però cal anar-hi amb el cap fred, perquè tot està relacionat amb el que has fet durant el curs.

Els exàmens li van semblar complicats?

A Catalunya, comparat amb altres comunitats, és dels més complicats. Això no et perjudica ni et beneficia, simplement demostra que sortim ben preparats. Són exàmens globals, que tracten tot el que has fet i no són especialment difícils, tot i que els de física o matemàtiques els vaig trobar els més complicats de tots.

Amb quines sensacions va sortir dels exàmens? S’esperava tenir la millor nota?

Les sensacions eren bones, perquè veia que havia sortit tot bé. Quan van sortir les correccions, veia que tot encaixava, però no t’esperes una de les millors notes de Catalunya. Surts sabent que tindràs un bon resultat, però no et sembla que hagis de treure la millor nota.

Quina ha estat la seva nota?

De la selectivitat he tret un 9,9, i fent mitjana amb el batxillerat, que tenia un 10, de nota d’accés m’ha quedat un 9,96. I si hi afegim les ponderacions de la fase específica, que jo vaig fer física, química i biologia, un 13,86 sobre 14.

Vostè i la seva generació han viscut els dos cursos de batxillerat marcats per la covid. Això els ha condicionat? Sí, ha influït bastant a tothom. Potser hem tingut més hores per estudiar, però ha estat un estudi més deficient. Fer classes telemàtiques no ens ha ajudat, i tampoc no poder sortir al carrer, ni practicar esports col·lectius, extraescolars… tot això fa que estudiïs de manera més deficient. Quan estudies has de poder desconnectar, i això no hi ha sigut, o de forma molt escassa. A primer vam perdre part del temari, perquè al març vam plegar i hi havia pocs recursos per seguir el temari des de casa. A segon curs tot estava més clar, però s’han hagut de fer esforços per acabar tot el temari. Ho hem tingut tots més difícil, alumnes i professors. Sent que s’han perdut alguna cosa?Sí. Per exemple, havíem d’anar de viatge de final de batxillerat a Amsterdam, i no hi hem pogut anar. L’any passat encara hi van poder anar just a principis de març, però nosaltres serem el curs que no ha pogut anar-hi. Et perds l’experiència del batxillerat.

I ara, què vol estudiar?

Estic entre Medicina o Biomedicina. Tinc fins l’1 de juliol per decidir-me.

La pandèmia l’ha influït, a l’hora de decidir-se per aquest àmbit?

L’àmbit biosanitari ja m’agradava abans, però la pandèmia m’ha fet adonar que la sanitat necessita més recursos i m’han vingut ganes d’entrar-hi, formar part de la nostra sanitat. Tot el que ha passat et motiva per afrontar aquesta carrera.

Li agradaria estudiar a Girona, o té ganes de marxar més lluny?

Doncs aquest és l’altre dubte: no sé si quedar-me a la UdG o anar cap a Barcelona, a la UAB o la UB. Per una banda, si escullo la UdG seria més com quedar-me a casa, i si vaig a Barcelona trencaré una mica més amb la vida que tenia fins ara.

Què espera de la universitat?

Espero que pugui haver-hi vida universitària com la d’abans de la pandèmia i amb classes presencials, no tots tancats a casa. Espero que puguem viure una vida universitària que suposi un canvi respecte al batxillerat, tant en l’àmbit acadèmic com l’extra acadèmic.

Ja ha celebrat els bons resultats amb la família i amics?

Ho hem celebrat ja amb un viatge de tots els companys. Com que la nota ja la sabíem des del dia 23, ho hem pogut celebrar molt contents, tot i que alguna cosa més potser sí que farem.

I com té previst passar aquest estiu abans de la universitat?

De moment treballant de cambrer, que ja he començat. Però també vull gaudir de l’estiu, anar a la platja, quedar amb els amics, fer algun viatge si podem... desconnectar una mica de tot.