«Quan una dona acudeixi a una comissaria per presentar una denúncia a conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de la violència masclista, els agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han de requerir al col·legi d’advocats la presència d’un lletrat per a garantir l’assistència lletrada des del moment inicial de la denúncia». Aquest redactat és la transcripció íntegra de l’article 31.6 de la llei catalana contra la violència masclista.

Per tal de fer efectiu aquest dret de les víctimes a rebre assistència lletrada, el Col·legi de l’Advocacia catalana ha dissenyat un protocol aprovat pel Departament de Justícia que regula aquest article de la llei per assegurar-ne l’efectivitat. Aquest pla estableix que l’advocat designat s’haurà de desplaçar a fer l’assistència en un termini màxim d’una hora, i que si no pot assistir-hi, es pugui designar un altre lletrat de guàrdia. A més, la policia també haurà d’informar a la víctima de la importància de sol·licitar el reconeixement del dret a la justícia gratuïta.

Això ja està contemplat de forma expressa en la modificació de la llei 5/2008 que ha entrat en vigor aquest 13 de gener, que entre altres novetats ha inclòs un apartat a l’article 31 on es regula el paper dels Mossos d’Esquadra en el procés de denúncia de la víctima.

Però el protocol preveu garantir que aquest dret, ja contemplat des de fa dècades, s’acabi complint.

«Les víctimes de violència de gènere tenen dret a l’assistència lletrada gratuïta des del primer moment immediat a interposar la denúncia», subratlla Joan Ramon Puig, degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres. «Això ja existeix des de l’any 2004, i és un dret de la víctima, que en canvi s’ha acabat configurant com si fos una opció», sosté.

De fet, aquest dret poques vegades s’acaba exercint. «Pot passar que quan la víctima arriba als Mossos per fer la denúncia, els agents no els informin d’aquest dret perquè es pot donar el cas que entre que s’espera el lletrat passi una hora i l’afectada es desdigui de denunciar», explica el degà. «Els Mossos volen evitar que això passi i per això molts cops no s’acaba avisant l’advocat», indica.

Els advocats del torn d’ofici reben l’avís de les comissaries, i necessiten un mínim de temps per poder acudir al lloc en qüestió, i de vegades passen hores. Per evitar aquesta dilació i garantir que la víctima tingui assessorament legal durant tot el procediment, la nova llei configura l’obligació d’avisar un advocat, i exigeix que faci seguiment de tot el cas encara que l’afectada no vulgui representar-se com a acusació particular.

«La rapidesa en l’atenció de la víctima quan acudeix a denunciar és molt important, perquè en unes hores pot repensar-s’ho i fer-se enrere en la denúncia», insisteix Puig.

El protocol entrarà en funcionament avui, i es preveu ampliar la cobertura legal gratuïta a delictes contra la llibertat sexual, el tracte de persones i la violència domèstica. A més, també s’intentarà fer extensiu a les policies locals, tot i que la competència és dels Mossos.