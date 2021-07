El 18 de març del 2022 l’Hotel Palau de Bellavista de Girona acollirà la tercera edició del Sopar dels Miralls, un esdeveniment social que s’organitza per a l’Idibgi amb l’objectiu de recollir fons per a la recerca. Aquesta tercera edició estava programada per al març del 2020 i no es va poder portar a terme. La pandèmia va impedir celebrar el sopar. Com a les altres edicions, els participants podran compartir taula amb persones socialment conegudes.

A l’edició del 2020 estava previst que hi participessin Nina, Jordi Basté i Aina Clotet, entre d’altres.