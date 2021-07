Els vehicles que vulguin accedir a les gorgues de Sadernes hauran de reservar una plaça d'aparcament a partir d'aquest estiu. Aquesta és la solució que ha trobat el Consorci de l'Alta Garrotxa per evitar les aglomeracions i l'erosió de l'espai natural. Es començarà a aplicar a partir d'aquest mes d'agost i tindrà un preu de 5,56 euros per cada vehicle.

Amb aquests diners, el consorci pagarà la despesa que representen els guardes rurals, l'aparcament, el punt d'informació o la neteja de l'espai natural. Amb el nou sistema de reserves, l'aparcament permetrà l'accés de 100 vehicles al mateix moment, mentre que actualment hi ha diumenges que n'hi poden haver uns 200 quan es tanquen els accessos.

L'aparcament de l'entrada a les gorgues de Sadernes passarà a ser de pagament a partir d'aquest diumenge, coincidint amb l'entrada al mes d'agost. A més, els usuaris que vulguin utilitzar-lo hauran de reservar plaça a través d'una aplicació. Amb aquesta mesura, el Consorci de l'Alta Garrotxa vol evitar repetir les imatges de massificació que s'han anat repetint en els últims anys, sobretot arran de la pandèmia.

Cada vegada hi ha més afluència de gent que opta per anar en aquest paratge natural i això implica una degradació de l'espai per una sobreocupació. De fet, la tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa, Sara Sànchez, ha explicat que en dies de temporada alta, els caps de setmana han de tancar els accessos a l'aparcament "cap a quarts de nou del matí" perquè ja hi ha totes les places plenes.

Quan això passa, els controladors de l'aparcament baixen fins al municipi de Montagut, on hi ha el trencant per anar a Sadernes, per avisar a la gent que l'aparcament ja és ple. Segons han explicat alguns treballadors, en un diumenge normal arriben a aturar uns 160 cotxes que intenten pujar, tot i que l'espai ja estigui ple.

L'aparcament fins ara podia tenir una capacitat màxima d'uns 200 vehicles. Un estudi elaborat per la Fundació Emys ha avaluat l'impacte que pot assumir l'espai i fixa en la meitat, 100 vehicles, el màxim que caldria permetre accedir al recinte. Per això, el sistema de reserves permetrà només que hi hagi 100 persones aparcades i, d'aquesta manera, evitar una degradació de l'espai natural causada per l'erosió dels humans.

Sànchez ha explicat que la novetat d'aquest sistema és el fet que s'hagi de reservar. "Això obliga als visitants a preveure la seva visita", ha explicat. Al mateix temps, també permet que des del Consorci puguin saber quin nivell d'ocupació hi haurà a l'aparcament. Un altre benefici per a l'espai natural és que les reserves esponjaran l'arribada dels visitants. El fet de no haver de ser els primers en arribar per tenir lloc, permetrà que cada persona que tingui una reserva pugui venir quan vulgui.

5,56 euros per vehicle i possibles descomptes

La tècnica del consorci ha explicat que el preu de l'aparcament és de 5,56 euros per cada vehicle. De tota manera, estan estudiant un abonament per als visitants que hi vagin de forma freqüent i també volen oferir descomptes per aquelles persones que facin rutes. Tot i així, no creuen que puguin tenir-ho a punt de cara a aquesta temporada d'estiu.

El nou sistema de reserves es començarà a aplicar a partir d'aquest diumenge, 1 d'agost, i es mantindrà fins a mitjans de setembre. Totes aquelles persones que tinguin una plaça reservada obtindran un codi QR que hauran de mostrar al punt d'informació i després d'escanejar-lo, podran accedir-hi. A mitjà termini, el Consorci de l'Alta Garrotxa estudia posar una barrera automàtica que permeti l'accés als vehicles les 24 hores del dia mostrant el codi QR directament a un lector. De moment, l'aparcament funcionarà amb els mateixos horaris que hi ha obert el Punt d'Informació.

Evitar massificacions per millorar la visita

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, ha detallat que amb aquesta mesura no volen evitar que la gent deixi de venir a Sadernes, sinó que ho facin de forma més espaiada. "Les massificacions no són bones ni pels visitants ni pels locals", ha afegit el president. De fet, les administracions asseguren que per gaudir de l'experiència de la visita dels paratges naturals cal tranquil·litat i silenci, dos condicionants que no es poden aconseguir si hi ha una afluència massiva de gent.

El sistema que començarà a aplicar-se a partir d'aquest diumenge a Sadernes és l'aplicació d'un model genèric d'ordenació que ha dissenyat la Diputació de Girona. Ara, analitzaran com funciona a les gorgues de Sadernes, però la Diputació ha anunciat que ja hi ha vuit municipis gironins més que volen implementar-lo, com ara Canet d'Adri (Gironès) o Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).