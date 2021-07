Els delictes d’odi s’han convertit en un tema de molta més actualitat darrerament, sobretot per casos d’homofòbia i que han culminat amb denúncies d’entitats, dels afectats i també concentracions de suport a les víctimes.

El rebuig a una orientació sexual o de gènere o anar en contra d’una ideologia són els dos delictes d’odi que s’han detectat més a les comarques de Girona en l’últim any. Sumen 18 dels 28 casos denunciats a les forces policials desplegades a Girona. Aquests dos delictes han afectat a 19 víctimes.

La província de Girona, d’altra banda, compta amb una taxa alta de delictes d’odi per cada 100.000 habitants. És de 3,6 i això la situa en la dotzena més alta d’Espanya. A més, l’índex provincial gironí supera la mitjana espanyola, que és de 3 delictes per cada 100.000 persones. La zona d’Espanya que el té més alt és Àlava (País Basc), amb 13,5 delictes per cada 100.000 habitants.

L’estudi del Ministeri de l’Interior posa llum als casos de delictes d’odi detectats pels cossos policials durant el 2020 a tot Espanya. A Girona en van ser 28, a banda dels d’ideologia o per qüestió de sexe. El tercer més nombrós és el de racisme o xenofòbia (7). En total han afectat 28 víctimes i els cossos policials han realitzat un detingut. Del total de casos, 16 han acabat resolts.

Caiguda del 67%

El nombre de delictes d’odi pateix una clara davallada respecte a l’any passat. Cal tenir en compte que el 2020 ha estat marcat per la pandèmia i els confinaments domiciliaris i territorials.

El decreixement ha estat del 67% respecte al 2019, quan van aflorar 86 casos. Un any en el qual el delicte d’odi per ser contrari a una ideologia va anar a l’alça, en un any marcat per la sentència del procés. El 2019 es van denunciar 58 casos per aquest tipus de fets. Això va fer pujar l’índex de delictes per cada 100.000 habitants fins als 11,2.

L’anàlisi dels delictes d’odi a escala d’Espanya del 2020 mostra que hi ha hagut una davallada generalitzada. A tot l’Estat el 2020 s’han tractat 1.401 fets, cosa que suposa una davallada 17,9%. El major percentatge dels fets registrats es concentra en els àmbits de racisme/xenofòbia i ideologia (57,9%), seguit de l’àmbit d’orientació i identitat sexual (19,8%).

Entre totes les tipologies que s’inclouen en la definició dels delictes d’odi, destaquen, com en anys anteriors, les amenaces i les lesions, que sumen un 42,1% dels incidents d’odi coneguts.

Pel que fa a l’índex de resolució, el 2020 es manté en un nivell elevat, el 66,2% del conjunt de fets coneguts. El principal grup d’edat de les víctimes que han denunciat els fets se situa entre els 26 i els 40 anys (34,3%), la mateixa edat dels autors.

Lluita des Catalunya

Per lluitar contra els delictes d’odi, aquest dimecres el Govern català va anunciar un paquet de mesures. Igualtat i Feminismes i Interior faran una macroenquesta per elaborar el primer mapa d’aquest tipus a Catalunya. També es crearà l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació per atendre les víctimes, i aquesta oficina també actuarà d’ofici, especialment quan la discriminació es produeixi per part d’una administració pública. Els Mossos comptaran amb la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació.