El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir la pròrroga del toc de queda nocturn durant dues setmanes més per a 176 municipis catalans, dels quals 22 són de les comarques gironines. Tot i que la Generalitat va rebaixar el barem per aplicar el confinament nocturn a localitats que tinguessin una incidència acumulada superior a 250 casos per cada 100.000 habitants, hi ha municipis que reclamen poder executar aquesta mesura tot i no complir els requisits fixats.

Localitats com Palafrugell, Calonge i Sant Antoni, i Begur demanen mantenir el toc de queda durant el pic de la temporada turística. Els alcaldes remarquen que és una eina «fonamental» per evitar aglomeracions, sobretot a les platges. L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar ahir un acord de junta de govern per demanar al Procicat que mantingui el confinament nocturn a la població. L’alcalde del municipi, Josep Piferrer, exposa en un comunicat que la supressió del toc de queda per les dades actuals de transmissió de la covid-19 a la població arriba un 7 d’agost, precisament «en el punt més elevat d’ocupació turística».

«El nostre municipi té 23.000 habitants però actualment podem arribar el caps de setmana al voltant dels 90.000 i el confinament nocturn ens suposa una eina fonamental que ens facilita la tasca d’evitar grans aglomeracions difícils de controlar a les zones de platja», remarca l’alcalde. Si finalment no es manté el confinament nocturn, l’Ajuntament demanarà suport i reforços per poder controlar les aglomeracions. El batlle també destaca que les últimes setmanes la Policia Local ha estat «desbordada» realitzant el control nocturn. I ara tem que es produeixi un «efecte crida» entre tots els que busquen allargar la festa i que es troben en municipis propers on es manté el toc de queda.

L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, també tem aquest possible reclam: «Crec que aquesta decisió pot suposar un risc i un efecte crida ja que els municipis més poblats i turístics que llinden amb Calonge i Sant Antoni com són Castell-Platja d’Aro, Palamós i Santa Cristina d’Aro, sí que mantenen el toc de queda». Soler destaca que va fer la petició a la Generalitat però que la van denegar i afirma que és una decepció».

Alhora, Begur ja ha notat un augment de gent que passen la nit al municipi, ja que és un dels pocs pobles de costa que no tenen confinament nocturn. Per això, l’ajuntament demanarà entrar a la llista de poblacions a qui s’aplica aquesta mesura, tal com recull TV Costa Brava. Malgrat no arribar al mínim dels 5.000 habitants per complir els requisits, el consitori defensa que la població creix exponencialment a l’estiu degut a les segones residències i els hotels.

Reforç policial a l’Escala

També l’Escala constata l’efecte crida. Tot i això, el municipi no té pensat demanar l’aplicació de la mesura, ja que entén que la Generalitat «són estrictes perquè és una norma avalada pel TSJC i, si comencen a aplicar excepcions, es posa en risc aquesta norma», diu l’alcalde del municipi, Víctor Puga. Així, el batlle reconeix que «es necessiten més Mossos» pel control nocturn, perquè ara mateix «no tenim prou efectius per evitar» els «botellons». «El que em preocupa» diu, «és que es vegi la possibilitat de fer sempre, quan tot això acabi, i amb total impunitat» aquestes festes a la platja. Així, el consistori ha demanat més efectius, i el passat divendres dues patrulles de l’ARRO es van situar de forma dissuasòria a tocar de la platja de Riells, un dels punts més problemàtics. La resta del cap de setmana la pluja no va fer necessària la vigilància.