Finalment i després d’anys de negociacions entre les parts fetes a foc lent, ahir es va posar la primera pedra per la construcció de la nova biblioteca pública de Banyoles a l’espai de l’església i convent de la Providència. Amb l’anunci dels acords, el projecte de la nova biblioteca serà una realitat i, sumat a la remodelació en curs del Museu Arqueològic convertirà aquesta zona en el pulmó cultural de Banyoles.

L’espai de la Providència, d’uns 5.000 metres quadrats i propietat del Bisbat de Girona, es transformarà del tot a partir de l’acord que es va arribar ahir entre el Bisbat, l’Ajuntament de Banyoles, l’Associació Cannan i l’empresa promotora que construirà els habitatges.

Per una banda, el Bisbat de Girona ha fet una cessió anticipada i gratuïta a l’Ajuntament de Banyoles d’una finca de 915 metres quadrats de superfície per la futura biblioteca i que corresponen a l’església i el convent de la Providència. Aquest espai, que serà ara de propietat de l’Ajuntament, l’ocupa parcialment l’associació Cannan que, a través del conveni de renúncia també al comodat que hi té i, una vegada construïts els nous habitatges, disposarà de tres pisos i un nou local al nou edifici. Per altre banda Càrites, que actualment dona servei en un espai a la Providència, rebrà un pis i un local.

Construcció d’habitatges

Amb la finalitat de fer viable tota l’operació de la Providència, el Bisbat de Girona ha arribat amb un acord amb una empresa promotora, representada ahir pel Dr. Manel Puig, que construirà uns 60 habitatges amb les seves places d’aparcament. Entre aquests nous pisos el promotor en destinarà un 30% a habitatge social tal com marca la llei, i també en donarà un a l’Ajuntament que el destinarà a lloguer social.

Durant l’acte de presentació de l’acord, l’alcalde de Banyoles Miquel Noguer, va destacar que «més enllà de la importància de l’equipament cultural de la propia biblioteca, aquest acord ens permetrà convertir una zona molt degradada del centre de la ciutat en un nou espai obert i dignificat».

«Bona voluntat»

Noguer també va agrair a totes les parts implicades la bona voluntat i predisposició per arribar a un bon acord en benefici de Banyoles i la seva gent.

Per la seva banda, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, que va remarcar les dificultats per encaixar-hi totes les parts, també va assegurar estar satisfet per la bona voluntat de tots els actors implicats, en la mateixa línia que Noguer. Pardo va afegir que «a l’hora de plantejar el futur d’aquest espai sempre hem tingut l’objectiu que fos una proposta pel bé de la ciutat de Banyoles».

Amb els acords presentats ahir es dona el tret de sortida per transformar l’espai de la Providència que ocupa una parcel·la d’uns 5000 metres quadrats. Inicialment es redactarà un Pla de Millora Urbana que serà la base per definir les actuacions a tot l’espai i que serà l’eina per poder fer els projectes definitius de la nova biblioteca i els habitatges.

Paral·lelament l’Ajuntament convocarà un concurs d’idees per poder encarregar posteriorment el projecte arquitectònic i al mateix temps cercar el finançament per la nova biblioteca. De moment no hi ha una data de termini per tenir la nova biblioteca però, podria ser una realitat entre el 2024 i el 2025.

El bisbe vol evitar arribar als jutjats per les campanes

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, va afirmar ahir que el bisbat vol evitar que conflictes com el de les campanes de Santa Maria dels Turers de Banyoles puguin arribar als jutjats, perquè en altres casos anteriors la justícia ha dictaminat que les campanes havien de callar durant la nit. Pardo va afirmar que «si el promotor de la queixa acabés presentant una denúncia al jutjat, ens veuríem obligats a buscar un acord».

L’Associació de Veïns de la Plaça del Teatre ahir van fer públic un comunicat criticant com s’ha gestionat el tema des del consistori. Defensen que «en cap moment hi ha hagut l’interès d’escoltar la veu de la ciutadania» i reclamen un model de participació ciutadana.