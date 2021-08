La Costa Brava es quedarà un estiu més sense creuers que facin escala als ports de Roses i Palamós, ja que la situació per la Covid-19 va fer anul·lar els que estaven previstos. De cara a la tardor, les agendes en situen sis a Palamós i tres a Roses, però es tracta de previsions que són conscients que estan totalment lligades a la situació de la pandèmia. Si es compleix el previst, els primers arribaran a l’octubre.

«Quan entro a Ports l’1 de juliol, ja se’m va dir que era pràcticament impossible» que hi hagués creuers i que «hi havia alguna possibilitat al setembre, però molt díficil». Així ho explica el nou director de Ports de la Generalitat, Pere Vila, analitzant la situació als ports gironins.

La Generalitat tenia emparaulades fins a 49 escales de creuers a Palamós i set a la badia de Roses per al 2021, segons dades del mes de desembre del 2020. D’aquestes, 21 estaven agendades entre març i maig a Palamós.

L’any passat, la Covid-19 va deixar a zero les escales de creuers als ports gironins. I malgrat els plans, enguany la situació de la pandèmia continua essent inestable.

El director general de Ports constata que aquestes eren les previsions si després de Nadal la pandèmia hagués anat a menys, i posteriorment amb expectatives que n’hi hagués almenys a l’agost o setembre. «I ara les previsions, que no deixen de ser previsions, és que n’hi ha d’agendats però dependrà de com evolucioni la Covid i com està la situació en els països d’origen», indica Vila.

Els primers serien el 12 d’octubre a Palamós, amb el Marella Explorer 2, i el segon el 25 d’octubre al Port de Roses, amb La belle des oceans. «És difícil veure quantes persones embarquen», indica Vila, però s’estaria parlant d’entre 7.000 i 8.000 passatgers.

«El primer, evidentment, és que hi ha feina prèvia de veure com es gestiona amb el protocol Covid, tant el ministeri com nosaltres, com Sanitat, i posar tot el que s’ha de posar a les terminals», assenyala, així com assegurar-se que «la gent faci el que s’ha de fer, mascareta, distància...».

Per al director de Ports, l’aturada d’aquest estiu, si es mira en clau turística, significa que «malgrat la situació que tenim, hi ha públic, i per tant, sóc de l’opinió que millor un creuer a l’octubre o el novembre», ja que llavors hi ha menys visitants. Una altra cita a prevista a l’agenda, però supeditada a la situació de la pandèmia, és l’Assamblea Med Cruise de l’Associació de Creuers de la Mediterrània, que dona projecció internacional i que es podria celebrar el maig de 2022.

Sense escales el 2020

L’any passat, els ports de Roses, Palamós i Sant Carles de la Ràpita preveien 64 escales i portar fins 64.666 creueristes. Al mes de maig, però, ja havien caigut el 60% de les escales, la majoria a Palamós, i alguns havien cancel·lat tota la temporada. Palamós en preveia 55, Roses set i Sant Carles de la Ràpita dos. El 2020 va acabar sense escales.

El govern espanyol va permetre els creuers internacionals a partir del 7 de juny d’aquest any. El veto estava vigent des del març del 2020 i es va prorrogar al 27 de juny de l’any passat, complint tots els protocols.