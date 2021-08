Una jove de 16 anys que anava amb bicicleta es va precipitar aquest diumenge al vespre en un rec sec a Camprodon.

La noia va precipitar-se d'una altura d'uns dos metres fins al rec buit i va patir lesions a l'esquena.

El succés es va produir cap a les vuit del vespre, en una àrea pròxima al càmping de Camprodon.

La jove va caure per causes que es desconeixen i els Bombers a requeriment del SEM van desplaçar-se fins a la zona on hi havia la noia accidentada.

Van immobilitzar-la i carregar-la amb la llitera juntament amb el SEM, que van desplaçar quatre unitats al lloc dels fets.

Posteriorment, un cop estabilitzada, la van evacuar amb ambulància a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona perquè presentava possibles lesions medul·lars i en aquest centre, tenen una unitat especialitzada en aquest tipus de malaltia.