L’Ajuntament d’Olot impulsa un nou actor amb l’objectiu d’augmentar la inserció laboral i social. Es tracta d’una Escola de Noves Oportunitats, que ajudarà a 385 joves garrotxins majors de 14 anys que no tinguin estudis i no trobin feina. D’aquests, un 40% no tenen recursos. L’ens olotí fa temps ja va anunciar que el centre s’instal·laria a La Providència, que el Bisbat de Girona va cedir a l’Ajuntament.

Ara, l’alcalde d’Olot, Pep Berga, en declaracions a Ràdio Olot, va explicar que La Fundació La Fageda s’encarregarà de gestionar el projecte. Berga va declarar que «serà un model absolutament públic» i que La Fageda «té una xarxa de contactes amb els sectors empresarials enorme» i, en aquest sentit, serà important per ajudar als i les joves de la comarca. La Fundació La Fageda es va crear l’any 1997 amb l’objectiu de gestionar els serveis assistencials que té La Fageda.