«És clar, que ho notarem. La majoria dels nostres clients són francesos, i ara podran agafar l’autopista gratuïtament a la Jonquera i anar directament a Girona o a Barcelona. Els que ja ens coneixen sí que vindran, però els altres ja no passaran tant per aquí». Qui parla és Ángeles Gómez, que regenta, amb el seu marit Mohammed, el restaurant La Taverna del Cargol, a Pont de Molins. Aquest és un dels 649 establiments que, segons un estudi impulsat per la Cambra de Comerç i la Diputació de Girona, es pot veure en «risc d’empobriment» a partir de l’1 de setembre, quan l’AP-7 passi a ser gratuïta i, presumiblement, baixi el trànsit a l’N-II, on ells tenen el restaurant. En canvi, el seu marit, Mohammed, està convençut que la nova situació no els afectarà: «El 80% dels nostres clients són francesos i ja ens coneixen, perquè tenim un menú de qualitat. Jo confio que continuaran venint», assenyala. «Mentre no ens tanquin la frontera ni hi hagi protestes dels armilles grogues, estem salvats», afegeix.

La incertesa que viu aquest matrimoni es multiplica als establiments a peu de l’N-II a l’Alt Empordà, comarca on aquesta carretera no està desdoblada i on, per tant, és presumible que els conductors prefereixin l’AP-7 quan no s’hagi de pagar. Tot i això, la inquietud és diferent en els diferents trams. A Bàscara, per exemple, molts establiments ja van rebre una patacada forta el 2013, quan, després de la insistència de molts veïns, el Govern va obligar els camions de gran tonatge a circular per l’autopista. Des de llavors, alguns establiments han tancat i d’altres s’han adaptat a la nova situació.

Des del bar Fluvià, situat al bell mig de Bàscara -per on passa la carreterra-, estan preparats pel que pugui venir. «Cada cop que hi ha hagut un canvi, el negoci ha canviat, i d’una manera o altra en en sortirem. Que sigui el que Déu vulgui», indica Caterina Fabra. En el seu cas, com que no tenen aparcament per a camions, ja no van notar massa el canvi de 2013, i confien que ara tampoc es veuran especialment perjudicats. Tot i això, admeten que alguna cosa potser sí que notaran, ja que Bàscara es troba just abans de la sortida de Vilademuls, on comença la gratuïtat de l’autopista fins a Fornells de la Selva, de manera que «molts conductors baixen per la Nacional i aquí agafen l’autopista», explica un altre responsable del local.

En una situació similar es troba el bar Sala, també a Bàscara. En el seu cas, tampoc es van veure massa afectats per la desaparició dels camions, i expliquen que la majoria de clients són «locals», és a dir, dels pobles de les rodalies. «Bàscara exerceix com de capital de tota aquesta zona i per això ve molta gent dels voltants», indica el seu responsable, Joan Sala. Tot i això, admet que «si t’ho pares a pensar, potser sí que al final acabarem notant alguna cosa, però esperem que no massa».

Al nord de Figueres, tanmateix, la preocupació augmenta. Ibrahim Chenouf, per exemple, regenta des de Setmana Santa el bar La Ruta, situat a Hostalets de Llers, just al costat de la sortida de l’autopista. Això fa, doncs, que bona part dels seus clients -prop d’un 80%- sigui gent que surt de l’autopista i es para a fer un mos al seu restaurant. Per tant, ara es mostra a l’expectativa per veure què passarà a partir de l’1 de setembre, quan l’autopista sigui gratuïta i, per tant, es pugui anar d’una tirada des de la Jonquera cap avall. «Jo mateix, si he d’anar a algun lloc, vaig per autopista», reconeix.

«És millor viatjar per Nacional»

Molt a prop, a Pont de Molins, Francisco Martínez Tello va obrir diumenge passat el restaurant La Parra, que abans tenien a Sant Climent Sescebes. Al portar tan poc temps, li és difícil predir què pot passar amb l’aixecament dels peatges, però precedents similars el porten a pensar que segurament es reduirà el trànsit. «Jo sóc de Vila-sacra, i quan van fer la variant, el pbole va quedar sec. Els nanos fins i tot podien jugar a futbol a la carretera», explica. Tot i això, ell és un ferm defensor de viatjar per Nacional en lloc de per autopista. «Si vas per Nacional, pots passar per un poble, sentir olor de peix fregit i descobrir un bon restaurant on parar-te a dinar. Viatjar per Nacional és molt variat i veus molts més paisatges; en canvi, a l’autopista només veus tanques», reflexiona, tot i advertir que «l’únic problema a la Nacional és que a vegades es passen amb els límits de velocitat».

De moment, però, no sembla que hagi de patir. És un dimarts al matí i té el local ple de clientela, entre els quals hi ha l’alcalde de Pont de Molins, Josep Fuentes, que no creu que els establiments de la zona hagin de preocupar-se per l’obertura de l’autopista. «Jo crec, personalment, que no els afectarà i que tot seguirà igual. Els que facin distàncies llargues sí que agafaran l’autopista, però la gent de la comarca es continuarà movent per l’N-II», reflexiona.

A Pont de Molins mateix, a la Taverna del Cargol, en Mohhamed no es mostra especialment inquiet. «Els nostres menús són de 26 i 30 euros, que no és barat. Per això vénen els francesos, que ens coneixen i saben que els agrada», indica. En canvi, afegeix, «el client català o espanyol té un altre perfil, sol anar per feina i buscar menús de dotze o tretze euros». Tot i això, la seva dona, Ángeles Gómez, no ho té tan clar: «Els francesos que ens coneixen sí que continuaran venint, però els que no, agafaran l’autopista i passaran de llarg», lamenta.

Al polígon del Pont del Príncep, a Vilamalla, la Rabia Ezzarhouni i la Karen Rebidiego també confien en la clientela local davant l’aixecament de peatges. «Els caps de setmana potser sí que ens pot arribar a afectar una mica, però entre setmana no. El nostre client ve de Borrassà, Figueres, Ordis... tots els pobles del voltant, de manera que tenim un client majoritàriament local», indica Ezzarhouni mentre continua servint esmorzars.

Sense plans de desdoblament

De moment, el Ministeri de Transports no té plans de desdoblar el pas de l’N-II per l’Alt Empordà. L’anterior ministre, José Luis Ábalos, va anunciar que, un cop s’obrís l’autopista, es faria un estudi sobre la redistribució del trànsit per determinar si el desdoblament continuava essent necessari. L’actual ministra, Raquel Sánchez, encara no s’ha pronunciat sobre la qüestió.

La situació, però, és diferent al tram sud de l’N-II, és a dir, des Girona fins a Tordera. Allà també hi ha establiments a peu d’N-II que es podrien veure afectats, segons l’estudi de la Diputació i la Cambra. Molts d’ells es troben a localitats com Sils, Riudellots, Caldes de Malavella i Fornells de la Selva, entre altres.

Tot i això, en aquesta zona es preveu que l’impacte pugui ser una mica menor, ja que el desdoblament (o millora, en el cas del tram Tordera-Maçanet) de la Nacional fa preveure que molts vehicles la continuaran utilitzant i no sentiran la necessitat de passar-se a l’autopista. I el mateix succeeix amb la circumval·lació de Girona (de Fornells a Vilademuls): com que ja fa anys que és gratuïta, ja fa anys que va absorbir la major part del trànsit de la zona.