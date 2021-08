El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per forts xàfecs durant la tarda a la Garrotxa i el Ripollès.

Aquestes precipitacions poden deixar més de 20 litres en mitja hora i a més, poden anar acompanyats de calamarsa o pedra.

Des de Protecció Civil es demana anar amb compte a l’hora de conduir per aquestes zones on hi ha previstes les pluges fortes i també, precaució en les activitats que es facin a l'exterior.

Previsió de xàfecs intensos (més de 20l/m2 en 30') al Ripollès, Garrotxa i Osona aquesta tarda fins al vespre.



Precaució en les activitats a l'exterior i en la mobilitat.



Prealerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/XgJzvjENyY — Protecció civil (@emergenciescat) 23 de agosto de 2021

A la resta de la província, s'espera un dia de sol i núvol. Les zones de la costa és on farà més bon dia.