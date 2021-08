El Defensor del Pacient ha sol·licitat per escrit al Fiscal Superior de Catalunya que intervingui i investigui la mort de set avis a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts com a conseqüència d’un brot de coronavirus. En un comunicat difòs ahir, l’organisme insta al fiscal que prengui mesures «per evitar tanta mort i tanta falta de responsabilitat de residències i administració», i apunta que una vida no es pot perdre «sense que ningú assumeixi responsabilitats».

El brot es va detectar a principis d’agost arrel d’un cribratge entre els professionals del centre, i a partir d’aquí es van activar els protocols. Després de detectar els primers positius en els treballadors, es va analitzar l’estat dels residents. En una primera prova es van detectar cinc casos, però posteriorment en van aflorar més, fins a arribar a la quinzena actual. El comunicat agrega que els qui en paguen les conseqüències són els ancians, «que sabem que es poden contagiar, per falta de prevenció i per la no exigència de controlar i exigir als treballadors que es vacunin», i també «pel descontrol amb els familiars».

El defensor del pacient fonamenta la seva petició en la Llei d’Enjudiciament Criminal, que obliga a les persones que per càrrec o ofici tinguin notícia d’algun delicte públic a denunciar-lo davant el fiscal.

Per la seva part, la residència Torreblanca va emetre ahir un comunicat on lamenta la mort dels 7 residents i dona el condol als familiars i amics de les víctimes. L’empresa informa que a la residència se segueix un estricte control de seguretat, que inclou cribratges setmanals amb PCR a tot l’equip de professionals, 2 testos d’antígens a la setmana als treballadors no vacunats, incorporació amb una PCR negativa en tornar de vacances i comunicació constant de la metgessa del centre amb els serveis de Salut. Així, informen que actualment estan treballant amb les autoritats sanitàries per reforçar les mesures de seguretat. Paral·lelament, informen, el centre ha obert una investigació «per determinar les causes que han provocat aquesta situació».