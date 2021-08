La directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat del Departament de Drets Socials de la Generalitat, Montserrat Vilella, es va mostrar ahir favorable a que la vacuna anti-covid sigui obligatòria per al personal de les residències. En declaracions a RAC-1, Vilella va admetre que, sense les vacunes, l’impacte de la variant delta hauria estat «devastadora», i va reconèixer que el brot a la residència de Sant Joan de les Fonts, on han mort set residents segons xifra el departament de Drets Socials, va començar per un treballador, encara que va puntualitzar que haurà de ser la justícia qui aclareixi si s'ha comès algun delicte.

«Des del departament, pensem que seria molt interessant que es pogués portar la proposta de fer la vacunació obligatòria» entre el personal de les residències, va dir la directora general. «Nosaltres apostem per que tot el personal de residències estigui vacunat. Ho hem fet de la forma més pedagògica possible, amb campanyes. Però on no puguem arribar amb la pedagogia, s'haurà d’establir un marc normatiu», va puntualitzar. Tot i això, Vilella va reconèixer que aquesta mesura és competència estatal, «però cal seguir treballant perquè pugui avançar».

Sobre el brot que ha causat set morts a la residència de Sant Joan les Fonts, va demanar «ser molt cauts» i sobre la denúncia presentada ahir pels familiars d’un dels morts va dir que «els familiars tenen dret a saber què ha passat, però ara ja serà el jutjat qui faci les investigacions i requereixi informació a tots els implicats». «Nosaltres estem molt atents. És aviat per treure conclusions, però com a administració competent evidentment assumirem la responsabilitat que ens correspon», va afegir. Segons Vilella, «la cinquena onada, tenint en compte la variant delta i sense les eines actuals, hauria tingut un impacte devastador. Hem vist que la vacuna protegeix».

Baixa el ritme de vacunació

Mentrestant, el ritme de vacunació a Catalunya segueix baixant. Els equips de vacunació van inocular dimecres a Catalunya només 28.716 noves dosis dels immunògens contra la covid-19, 40.000 menys que el dia anterior, per l'absència de cites previstes de persones que vulguin vacunar-se. Els equips de vacunació van injectar dimecres un total de 28.716 noves dosis, davant les 69.088 inoculades dimarts, xifres molt per sota de la capacitat de vacunació perquè ha disminuït la petició de cites. De les noves injeccions posades ahir, 5.851 van ser primeres dosis i 22.865, segones.Davant d'aquesta situació, Salut ampliarà els llocs on acudir per vacunar-se sense cita prèvia i insisteix en la necessitat de vacunar-se, davant la preocupació que repuntin els casos amb el reinici del curs escolar i la reanudació de les activitats laborals després del parèntesi d'agost.

Segons les dades de vacunació actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, un 75,7% dels majors de 16 anys ja estan immunitzats contra la Covid-19 amb la pauta completa, xifra que baixa al 64,5% si es compta la població total. Amb això, a Catalunya ja s'han injectat un total de 5.632.794 primeres dosis i 4.519.756 segones, mentre que hi ha 5.115.509 persones amb la pauta completa.

Festes il·legals a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat dues «discoteques il·legals» al districte de Ciutat Vella, segons va explicar el regidor del districte, Jordi Rabassa. Es tracta de dos locals al Gòtic i a Sant Pere –un restaurant i una associació– que feien festes a porta tancada i sense garantir mesures sanitàries. Els responsables dels locals cobraven entrada als clients i en el moment de la intervenció policial per desallotjar-los hi havia persones consumint begudes sense respectar les mesures covid.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador a tots dos locals. Amb aquestes ja són tres les «discoteques il·legals» precintades aquest mes d’agost a Ciutat Vella.