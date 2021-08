El Defensor del Pacient ha sol·licitat per escrit al Fiscal Superior de Catalunya que intervingui i investigui la mort de set avis a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts com a conseqüència d’un brot de coronavirus. En un comunicat difòs ahir, l’organisme insta al fiscal que prengui mesures «per evitar tanta mort i tanta falta de responsabilitat de residències i administració», i apunta que una vida no es pot perdre «sense que ningú assumeixi responsabilitats».

El brot es va detectar a principis d’agost arrel d’un cribratge entre els professionals del centre, i a partir d’aquí es van activar els protocols. Després de detectar els primers positius en els treballadors, es va analitzar l’estat dels residents. En una primera prova es van detectar cinc casos, però posteriorment en van aflorar més, fins a arribar a la quinzena actual. El comunicat agrega que els qui en paguen les conseqüències són els ancians, «que sabem que es poden contagiar, per falta de prevenció i per la no exigència de controlar i exigir als treballadors que es vacunin», i també «pel descontrol amb els familiars».

El defensor del pacient fonamenta la seva petició en la Llei d’Enjudiciament Criminal, que obliga a les persones que per càrrec o ofici tinguin notícia d’algun delicte públic a denunciar-lo davant el fiscal.

Per la seva part, la residència Torreblanca va emetre ahir un comunicat on lamenta la mort dels 7 residents i dona el condol als familiars i amics de les víctimes. L’empresa informa que a la residència se segueix un estricte control de seguretat, que inclou cribratges setmanals amb PCR a tot l’equip de professionals, 2 testos d’antígens a la setmana als treballadors no vacunats, incorporació amb una PCR negativa en tornar de vacances i comunicació constant de la metgessa del centre amb els serveis de Salut. Així, informen que actualment estan treballant amb les autoritats sanitàries per reforçar les mesures de seguretat. Paral·lelament, informen, el centre ha obert una investigació «per determinar les causes que han provocat aquesta situació».

Baixen els hospitalitzats

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 96.384 (+191) i 100.633 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.216 persones, 14 més en les últimes hores.

El risc de rebrot puja 5 punts, a 272, per sota dels 349 de la setmana del 8 al 14 d'agost. L'Rt puja tres centèsimes fins a 0,87, per sota del 0,94 de l'interval anterior. La incidència a 7 dies és de 139. El 8,31% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 123 pacients ingressats.

D’altra banda, el creixement dels contagis va créixer un 63,7% respecte al dia anterior, coincidint amb l’inici de la jornada laboral. Es van sumar 203 nous contagis, que sumats als anteriors fan un total acumulat de 100.441 casos. També es van notificar 2 noves defuncions, que situen el total acumulat en 2.202. De les 11.858 proves PCR i 7.396 testos d’antígens duts a terme durant la setmana passada, el 8,07% van resultar positives.

Pel que fa als indicadors que mostren l’estat de la pandèmia, segueixen tots descendint. El risc de rebrot va baixar 5 punts més, i se situa en 267. En comparació amb la setmana passada, es troba amb 88 punts menys. La velocitat de propagació també va tornar a baixar 1 centèsima, i ara mateix es troba en 0,84. Així, està per sota de les dades registrades la setmana passada, quan va experimentar un lleuger repunt i era de 0,93, però encara es troba per sobre de les dades de fa dues setmanes, quan era de 0,78.