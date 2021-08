La Creu Roja organitza la campanya solidària «Tornada a l’escola» per recollir material escolar i motxilles. A Olot, ja fa dies que es demana que la gent que vulgui col·laborar porti maletes noves a l’Assemblea i, a més, també es recollirà el material els pròxims divendres 3 i dissabte 4 al supermercat Carrefour.

Ja fa anys que la Fundació Carrefour col·labora arreu del territori amb Creu Roja per garantir material escolar a la mainada d’entre 6 i 16 anys. Cada lot estarà format per una motxilla, colors, bolígrafs, llibretes, blocs de dibuix i extres (corrector, fluorescents, regles; segons l’edat).

Any rere any Creu Roja té com a objectiu millorar la tornada a l’escola d’aquells infants de la Garrotxa en situació vulnerable per manera que puguin anar a l’escola en igualtat de condicions que els seus companys. Des de Creu Roja s’ha detectat una tendència ascendent en el nombre de famílies que necessiten un lot de material.