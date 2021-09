El Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d'en Bas (Garrotxa) acull aquest dissabte la primera jornada de convivència i treball del Govern. Una jornada que té la voluntat de reforçar la cohesió interna dels membres de l'executiu català i en què hi participen una trentena de membres. La trobada està encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i compta amb els catorze consellers que ocupen les diferents àrees de govern. A més, també hi han assistit diversos directors generals de cada departament. La trobada ha començat a primera hora del matí i està previst que s'allargui fins a les set de la tarda. Al migdia es preveu que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, doni compte d'alguns assumptes que s'han tractat.

Aquesta jornada, prevista als acords de Govern, servirà per enfocar el curs polític i que cada departament comparteixi amb la resta les seves prioritats i línies mestres.