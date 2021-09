Més del doble de passatgers que l'agost passat, però amb unes xifres encara lluny de les d'abans de la pandèmia. Aquest és el balanç del mes de vacances per excel·lència a l'aeroport de Girona-Costa Brava, que durant l’agost ha rebut un total de 80.672 passatgers. Es tracta d’un 114% més que l’agost de 2020, quan només van utilitzar les instal·lacions 37.565 persones, però la xifra encara es troba un 73,6% per sota les dades del mateix mes de 2019, quan les instal·lacions van donar servei a 305.203 persones. Si s’observa el nombre d’operacions, hi ha hagut 1.955 enlairaments i aterratges: es tracta d’un 16% més que l’any passat, però un 17,4% per sota l’agost de 2019.

En l’acumulat del que portem d’any, durant aquests vuit primers mesos de l’any han passat per Vilobí d’Onyar 157.163 persones. La xifra és pràcticament idèntica a la de l’any passat a aquestes altures (només es troba un 0,6% per sota), mentre que encara està a anys llum -concretament, un 88,7% per sota- del 2019, abans de la pandèmia.

Pel que fa a les nacionalitats, els holandesos han tornat a ser, per segon estiu consecutiu, els principals clients de l’aeroport de Girona. Un total de 24.567 viatgers que han passat a l’agost per l’aeroport gironí tenien aquesta nacionalitat, mentre que en segon lloc hi ha els alemanys, amb 16.290 passatgers, i en tercera posició se situa el mercat mercat britànic, amb 13.804 persones. Abans de la pandèmia i del Brexit, el Regne Unit era la nacionalitat més present a l’aeroport gironí, però aquest any Jet2 ha cancel·lat tots els vols -en bona part per les restriccions del Govern de Boris Johnson a principis d’estiu- i només Ryanair ha mantingut les connexions britàniques. Per darrera es troben els polonesos (8.954 persones), els belgues (8.913 viatgers) i els italians, que han significat 4.676 viatgers. Qui no ha tingut presència, igual que l’estiu passat, ha estat el mercat rus, ja que Pobeda Airlines té suspeses les connexions amb Girona des de l’inici de la pandèmia a causa de les restriccions.

Ryanair, de nou al capdavant

Ryanair ha estat, una vegada més, l’aerolínia amb més activitat a l’aeroport gironí: ha transportat 53.756 usuaris aquest agost, mentre que l’any passat, quan les restriccions de molts països eren més estrictes que les actuals, van ser només 27.061.

D’altra banda, l’holandesa Transavia es consolida cada vegada més a Girona: enguany ha transportat 24.522 persones, el que suposa un creixement espectacular respecte l’any passat, quan la xifra es va situar en 7.170 viatgers. Aquest creixement ha contribuït a situar els holandesos com a primera nacionalitat a l’aeroport, i més tenint en compte que Transavia va ser la primera companyia regular en recuperar tots els seus vols de connexió amb Girona.

Mercaderies a la baixa

El que continua en números vermells és el transport de mercaderies. Habitualment, l’aeroport de Girona ha estat enfocat bàsicament al turisme i no ha experimentat grans volums de mercaderies (fins i tot va arribar a tenir un Punt d’Inspecció Fronterera que servia per examinar aliments i que va ser un fracàs), tot i que l’any passat, durant la pandèmia, aquest tipus de transport es va disparar. Enguany, però, aquest sector s’ha tornat a enfonsar. Durant aquest agost s’han transportat només 1.140 quilos de mercaderies, el que suposa una caiguda superior al 97% respecte l’agost de 2020 i d’un 64% en relació al mateix mes de 2019. En l’acumulat d’aquest any, s’han transportat 30.344 quilos, un 84,6% per sota els que s’havien dut a aquests altures de l’any passat i un 42% per sota el 2019.