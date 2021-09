El projecte d’ERC-Junts per Banyoles, que portava aquest nom des de 2011, es transformarà en ERC-SOM Banyoles de cara a les eleccions municipals de 2023. La nova marca, aprovada per la militància en assemblea el passat mes de maig, és fruit d’una sèrie de debats i un procés participatiu per tal de trobar el millor nom per concórrer a les properes eleccions, degut a l’evident semblança amb una altra formació política. Segons indiquen, el nou projecte d’ERC-SOM Banyoles tindrà «possibilitats reals de guanyar».