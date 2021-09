El pla de govern aprovat la setmana passada pel Consell Executiu recull alguns dels objectius ja anunciats en les últimes setmanes i mesos, com ara destinar 5.000 milions d’euros addicionals a la sanitat pública en els propers cinc anys i invertir el 25% de tot el pressupost de Salut a l’atenció primària.

La reacció a aquesta notícia ha sigut molt positiva tant pel Col·legi de Metges com per sindicats. D’una banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, replicava una piulada del president d’àmbit català, Jaume Padrós, en què destacava que la inversió «forma part de les trenta mesures del comitè d’experts per als propers quatre anys i és la millor notícia que podria rebre el sector sanitari i el país».

D’altra banda, també va afegir que el sector està «a l’espera sobre com es concreta». Respecte a aquest darrer punt, el delegat del sindicat Metges de Catalunya a Girona, Javier O’Farrill, va recordar a aquest diari que «el més prioritari ara mateix és contractar més personal mèdic perquè estem sota mínims i la pandèmia ho ha evidenciat». O’Farrill va afegir que «si es volen evitar els retards en els diagnòstics i enfortir la salut mental, fan falta més metges, que són la base».

A més, segons el delegat de Metges de Catalunya caldria ampliar l’horari dels centres d’atenció primària. En el seu cas, que treballa a Blanes, destaca que la població de la Selva Marítima només té el CAP de Pineda de Mar com a referència on hi ha atenció continuada a la nit, si no han de recórrer als hospitals.

Finalment, va demanar al govern que impulsi mesures per evitar que els metges marxin a treballar a fora després de formar-se. «Cal oferir incentius perquè ens estem quedant sense metges de família», conclou.