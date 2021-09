L'Ajuntament de Banyoles impulsa una campanya de sensibilització per reduir les bosses de plàstic al mercat i al comerç local. Durant els dimecres d'octubre s'instal•larà una parada al mercat setmanal on els clients que ensenyin que han realitzat la seva compra amb un envàs reutilitzable, s'enduran una bossa de cotó i un val regal de 5 euros per comprar als establiments de l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme, fins a exhaurir existències. En total, es preveuen repartir 1.500 bosses i 1.900 euros en vals. La regidora de Promoció, Anna Tarafa, diu que la campanya busca "la implicació" dels usuaris per fer una Banyoles "més sostenible", alhora que es fomenta el comerç de proximitat i el mercat setmanal.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Albert Tubert, afirma que com a societat "ens urgeix" prendre decisions i que no es pot posar "la responsabilitat sobre l'usuari final", "S'ha de treballar conjuntament per eliminar les bosses de plàstic", remarca.

Paral·lelament a la campanya al mercat i amb l'objectiu de potenciar el comerç de proximitat, també es premiarà la compra sostenible a les botigues i establiments inclosos dins l'Associació Banyoles Comerç i Turisme amb el regal d'una bossa de malla de colors. Per aconseguir-la, caldrà completar un passaport de comerç de proximitat que se segella cada vegada que l'usuari compra o consumeix en un establiment. Una vegada omplert, es podrà recollir la bossa a l'oficina de l'associació, fins a exhaurir existències. En total, es repartiran 600 bosses.

Aquest passaport forma part de la campanya 'Mou-te pel comerç local', impulsada per l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, i que es farà fins al 31 d’octubre.