No agradat gens al sector turístic gironí -ni al català en general- l'increment del 30% de la taxa turística que es preveu aplicar l'1 d'octubre. Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, denuncia que la Generalitat va incomplir el compromís d’aplicar la taxa només durant dos anys i després tornar a estudiar la seva viabilitat. Per la seva banda, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona, Esther Torrent, acusa la Generalitat de manca de sensibilitat. El mateix president del Patronat de Turisme, Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme, reconeixia ahir que «no és una bona notícia».

Fa pocs dies, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona s'oposava també a l'increment de la taxa sobre les estades en establiments turístics , i reclamava a la Generalitat una nova moratòria, tenint en compte que el sector no s’ha recuperat.

El president de la patronal gironina, Antoni Escudero, és de la mateixa opinió. «Encara estem en un pou, amb hotels tancats i pràcticament sense clients estrangers», assegura. «La gent del sector està molt enfadada, és un tema que surt sovint», afegeix Escudero. «A més d’injustificat, és injust, ja que a la resta de l’estat no s’aplica», es queixa.

A més, acusa la Generalitat de no complir la paraula: «Això ve de l’època de Mas i Mas-Colell, ens van dir que la posarien durant dos anys i després es faria un estudi, i si no funcionava, la traurien. Mai més se n’ha parlat». Antoni Escudero insisteix que «no van complir la paraula del que havíem pactat, ens van dir que si l’economia s’aixecava, la traurien, però l’economia es va aixecar i no només no la van treure sinó que l’han apujat».

Esther Torrent afegeix que «no és un augment significatiu en la despesa final del turista, però denota manca de sensibilitat per part de la Generalitat cap a un sector que ve de dues temporades molt complicades, degut a la pandèmia de la Covid 19». La representant dels apartaments turístics gironins, aprofita per reclamar que «al departament d’Economia i a la direcció general de Turisme que tinguin en compte el sector privat de cara a l’ús que es faci d’aquesta taxa».