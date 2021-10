Després que l'any passat la festa no es pogués celebrar per les restriccions per la Covid-19, l'Ajuntament de Banyoles, amb el suport de la Comissió de la Festa Major, ha presentat avui el programa de la Festa Major de Sant Martirià que se celebrarà del 17 al 25 d'octubre amb propostes per a tots els públics i adaptades a la normativa vigent. «La festa s'acostarà molt a la normalitat, sense acabar-ho de ser al 100%, però esperem poder gaudir d'una programació molt completa», ha dit Miquel Cuenca, el regidor de Cultura i Festes, que està pendent de les noves mesures sanitàries per a la presentació del format dels concerts i les barraques, prevista per a la setmana vinent.

Banyoles sortirà al carrer amb el Drac, els gegants i els capgrossos, els cavallets, els dragonets o les tabaleres i es recuperaran activitats com els trucs, la tronada, les dianes o el Ball de Passada. També es podran veure els concerts, ubicats al recinte de barraques, del Pot Petit, The Tyets, Cala Vento, Carmen 113, Juantxo Skalari, La dona del sac i The Sey Sisters. Un dels eixos principals de la programació seran les activitats organitzades pel Foment de la Sardana que es faran al voltant de la plaça Major i del pavelló de la Draga i que permetran recuperar activitats significatives i característiques de Sant Martirià com la Competència de Cobles, la Competències d'Orquestres o la Festa de la Música per a Cobla.

Pel que fa a les atraccions de les fires, es faran en la seva ubicació habitual a la zona de La Farga, però amb controls d'aforament i d'accessos. La producció teatral municipal Primavera, castellers, vermuts musicals, teatre familiar, tallers infantils, portes obertes als Museus de Banyoles o a la Pesquera Gimferrer i exposicions complementen la programació de la Festa Major de Sant Martirià que començarà aquest dissabte amb el primer truc i l'arribada del Drac de Banyoles i s'obrirà oficialment el diumenge 17 d'octubre amb el pregó que anirà a càrrec de la família de farmacèutics Alsius.