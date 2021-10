Diverses entitats empresarials de la Garrotxa i també gironines han exigit aquest divendres al matí al Departament de Polítiques Digitals i Territori que la variant d'Olot sigui una autovia amb dos carrils per banda. La proposta actual que contempla el Govern és de només un sol carril per sentit i els empresaris creuen que la nova via generarà «embussos i contaminació» perquè no estarà dimensionada a les necessitats actuals de mobilitat. Per això creuen que caldria retornar a alguns documents inicials del projecte en què es projectava una autovia. En el cas en què el Govern no rectifiqui el projecte, algunes de les associacions garrotxines han avançat que estan disposades a recórrer a la via judicial.

Entitats empresarials i veïnals de la Garrotxa i de la demarcació de Girona s'han posat en contra del projecte de variant d'Olot que contempla el Departament de Polítiques Digitals i Territori en què es preveu un sol carril per sentit de la via. Les entitats critiquen que aquesta infraestructura quedarà petita pel volum de trànsit que atraurà i això implicarà que els problemes de mobilitat que hi ha actualment no es resolguin. De fet, el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Olot, Josep Comas, ha afirmat que la majoria de camions sí que circularan per aquesta nova connexió, però la resta de turismes seguirà passant per l'avinguda de Sant Jordi. Per això creu que la perillositat que té aquesta via no desapareixerà i exigeix que la Generalitat rectifiqui i aposti per construir una autovia amb dos carrils per banda.

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Empresaris Euram de la Garrotxa (AEEG), Òscar Rodríguez, creu que aquest format d'1+1 (un carril per cada sentit) només generarà més trànsit, retencions i «més pol·lució». Per això han demanat que el Govern rectifiqui i recuperi la idea inicial de construir dos carrils per cada sentit, ja que consideren que així ho indica un estudi de trànsit que ha encarregat el mateix Departament de Polítiques Digitals i Territori. Rodríguez ha apuntat que aquest estudi de trànsit indica que el 2024 ja seria una infraestructura deficient pel volum de vehicles que hi circularia si s'apostés per només un carril per banda. El 2030 aquesta situació empitjoraria perquè l'augment de vehicles per aquesta variant comportaria problemes greus de seguretat.

Per altra banda, algunes entitats veïnals de les Preses també han demanat a la Generalitat que recapaciti, però per sobre de tot demanen que no s'endarrereixi la construcció d'aquesta carretera. Segons el portaveu de l'entitat, la variant d'Olot ja acumula un retard de tres dècades. Per això creuen que el Govern té la capacitat de reconduir el projecte per fer-hi una autovia, però no volen que aquesta modificació impliqui esperar més.

La via judicial a l'horitzó

En el cas en què el Govern no recapaciti, les entitats empresarials i veïnals d'Olot es plantegen portar el Govern als tribunals. Òscar Rodríguez ha detallat que començaran per la via administrativa presentant tota mena d'al·legacions al projecte. Però si la Generalitat es manté «ferma» en el model d'1+1 amb la variant d'Olot, aniran als tribunals. El motiu és que els empresaris consideren que estan en una situació d'«indefensió» perquè el Govern sempre havia previst un model d'autovia amb dos carrils. Per això Òscar Rodríguez ha assegurat que, si ara aposten pel model d'un únic carril, no hauran donat «l'opció» de presentar al·legacions en contra del projecte.