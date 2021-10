L’Ajuntament de Banyoles va retirar ahir la barca la Tirona de les aigües de l’Estany. Ho va fer per substituir tot el conjunt de bateries que conté l’embarcació per unes de noves, que són la font d’energia que propulsa aquesta embarcació que és cent per cent elèctrica. També està previst fer-hi treballs de manteniment com ara repintar el casc i fer unes reparacions a la zona de la cabina dels tripulants.

Durant tot el matí d’ahir, es van fer els treballs de retirada de la barca amb una grua de grans dimensions que la va dipositar a sobre d’un remolc per transportar-la fins a l’aparcament de l’antic restaurant La Masia, a uns 400 metres de distància.

Durant una setmana, l’embarcació romandrà en aquest lloc on li faran els diferents treballs de manteniment per, posteriorment, tornar-la a l’estany.

Un cost de 8.000 euros

El consistori banyolí, que és el propietari de la Tirona, es farà càrrec del cost del manteniment que puja a més de 80.000 euros. Segons el regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, «aquesta operació de manteniment s’havia de fer fa temps, però amb l’arribada de la pandèmia va quedar aturada i ara hem escollit aquest moment per executar-ho, just quan hem passat la Fira Aloja i el pont del Pilar».