L'Ajuntament d'Olot ha presentat set projectes als fons europeus Next Generation per valor de 2,3 milions d'euros. El consistori ha centrat les propostes en la millora dels espais verds i la mobilitat de la ciutat. Així, ha demanat una subvenció de 200.000 euros per a la restauració ambiental del Parc Nou, una d'un milió d'euros per a la gestió i potenciació del volcà Montsacopa i 200.000 més per impulsar noves infraestructures ciclistes. A més, ha demanat un ajut de 135.555 euros per millorar els camins de Batet de la Serra per promoure una mobilitat «més sostenible», entre d'altres.

En relació amb el projecte del Parc Nou, la proposta té com a objectiu potenciar la conservació de la flora autòctona de la zona, mantenint l'essència de jardí botànic, la substitució de tanques i renovació del mobiliari urbà, la reparació de camins, sotabosc i millora de la impermeabilització de l'estany del parc així com el sistema de distribució d'aigua de les basses. En el cas del projecte vinculat amb el volcà Montsacopa, la sol·licitud inclou actuacions que s'allargarien fins al 2024 i que permetrien la realització d'estudis topogràfics, el soterrament de la línia elèctrica i la millora i adequació dels camins, neteja i senyalització així com la rehabilitació de les torres de guaita i la muralla del fort.

Pel que fa als nous itineraris en bicicleta, el projecte es basa en les necessitats i demandes detectades a través del procés participatiu Olot Pedala i la redacció del Pla de Foment de la Mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat personal focalitzats principalment en la implantació d'un carril bici a la carretera de Les Tries amb la voluntat de connectar els diferents punts amb el centre de la ciutat. Els projectes s'inclouen en el Pla Comarcal 'La Garrotxa soft & smart county. Destino turístico sostenible e inteligente' que s'ha presentat al Ministeri d'Indústria. En total, s'han previst accions per valor de 8,3 milions d'euros a diferents municipis de la comarca en una acció coordinada des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa.