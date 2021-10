El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon (PSC), ha defensat que les partides simbòliques que mantenen els pressupostos per al desdoblament de l’N-II a l’Alt Empordà «marquen una tendència», especialment pel que fa a la circumval·lació de Figueres, a la qual no ha tancat la porta al defensar que és un «element clau». Els pressupostos per al 2022 inclouen quatre partides d’uns 200.000 euros per al desdoblament de la Nacional entre Orriols i Pont de Molins. Aquests diners són per mantenir «obertes» les partides i que no desapareguin dels pressupostos, però òbviament no permetran fer cap tipus d’obra. I és que el desdoblament d’aquest tram de carretera està pendent d’un estudi de mobilitat que ha de fer el ministeri de Transports sobre els canvis en el fluxe de vehicles un cop s’han aixecat els peatges de l’AP-7.

Tot i que la inversió de l’Estat a Girona ha caigut un 37%, tot passant de 172 a 108 milions d’euros, Bramon ha defensat que hi ha partides genèriques que acabaran repercutint de forma positiva en els gironins, com ara les beques o els ajuts a les persones.

Pel que fa a l’Arxiu Històric, al qual es destinen 90.000 euros, Bramon diu que l’acord amb l’Ajuntament de Girona pels terrenys «està molt a prop», i confia que ben aviat pugui tirar endavant. Finalment, els 250.000 euros que es destinen a l’estació del TAV a l’aeroport serviran, bàsicament, per fer-ne l’estudi.