Àltima, un exemple d’equip jove amb vocació i amb protagonisme femení

Àltima Girona és la demostració que es poden trencar els tabús que sovint s’associen al sector funerari: bàsicament que es tracta d’un àmbit laboral fosc i integrat per perfils de gent gran treballant. La prova és que, actualment, compta amb un equip molt jove, on la mitjana d’edat és inferior als 30 anys i amb una plantilla formada en la seva majoria per dones.

Per aconseguir aquesta fita a Àltima tenen molt clar el camí a seguir a l’hora d’implantar les seves polítiques de contractació laboral. El seu compromís principal en la recerca de personal se centra a buscar gent professional, amb vocació, i que, sobretot, sigui empàtica amb la família, oferint un tracte excel·lent i un acompanyament durant tot el procés, un dels aspectes que més valoren les famílies o persones que han perdut un ésser estimat. Els seus equips de professionals estan formats per persones compromeses que saben escoltar i acompanyar a les famílies en un moment tan delicat com és el dol. Aquests professionals reben una formació específica del sector però, d’entrada, ja tenen atribuïda una vocació de servei.

Un cop formen part de l’empresa, el recorregut laboral continua i la formació no s’atura amb el desig de reforçar més la seva preparació i vàlua. Per aquesta raó, Àltima disposa de formadors interns tant en l’àmbit de la tanatopràxia, assessorament i acompanyament a les famílies.

A més, es preocupa pel benestar emocional del seu personal i, per això compta amb un programa de salut i atenció psicològica pels seus equips. També té el ferm compromís de potenciar la promoció interna del personal, aportant-los creixement i formació dins d’Àltima. De fet, cal destacar que a l’equip de Girona compta amb alguns perfils que han estat precisament promocionats internament.

En tot moment es busca donar suport personal i d'acompanyament a les famílies. / ALTIMA

Compromís amb el projecte

El gerent d’Àltima Girona, Juan Catalan destaca que l’equip que treballa a la delegació de Girona és «una fidel imatge dels valors i l’essència d’Àltima essent un equip amb molta vocació per la seva feina, un equip jove i molt competitiu que estan 100% compromesos amb el projecte. De fet, gran part d’ells han participat en la implementació d’aquest projecte des dels nostres inicis a la ciutat de Girona i s’han fet seu el projecte de l’empresa».

Tots aquests valors són els que després es traslladen en el servei que reben les famílies. A Àltima s’ofereix una personalització dels serveis adaptada a les necessitats de cada família. A més, la seva aposta per la innovació, la tecnologia i sobretot, el focus en l’atenció de qualitat a les famílies, ajuda i contribueix al fet que Áltima sigui un referent competitiu a la ciutat.

Retorn en forma d’agraïment

No hi ha major satisfacció que tot l’esforç en oferir aquest servei retorni després en l’agraïment expressat per les famílies. Alguns dels testimonis parlen de l’excel·lència que van rebre per part del personal d’Àltima tenint en compte el moment difícil pel qual estaven passant.

Un altre aspecte que sovint destaquen les famílies que han precisat els serveis d’Àltima Girona són les instal·lacions, ja que són ideals, elegants i garanteixen en tot moment la privacitat necessària en un moment de dol. Moltes famílies deixen i expressen públicament comentaris en els quals agraïxen el tracte personal i atent rebut durant el procés per part de tot l’equip d’Áltima.

Testimonis de dedicació

Sandra Ventura té 37 anys, treballa a atenció a institucions a Àltima i és un exemple de desenvolupament personal i professional dins de l’empresa. La seva funció com a relacions institucionals és atendre a hospitals, residències o associacions per facilitar-llos tot el que necessiten i acompanyar a les famílies. Assegura que és una experiència que l’ha enriquit notablement, que l’hi ha proporcionat una perspectiva més profunda i empàtica que ha assumit amb honor i dedicació.

Per la seva banda, Noelia Morales Gómez té 26 anys, és cap de torn i treballa a Àltima des de fa 3 anys. També assegura que gràcies a l’empresa ha pogut créixer professionalment i a nivell personal. En aquests 3 anys, s’ha pogut formar com a tanatopractora certificada, obtenint la titulació reglada, i a més d’aquesta titulació també és cap, liderant a un equip d’operacions que treballa a tota la demarcació. Tant la Sandra Ventura com la Noelia Morales representen aquest compromís i esperit d’Áltima en el desenvolupament laboral de la dona i elles són un exemple de vocació i passió.